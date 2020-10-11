 欧洲央行高管：对数字欧元不能期待过高 | 经济纵横 | DW | 19.11.2021

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经济纵横

欧洲央行高管：对数字欧元不能期待过高

欧洲央行执行董事帕内塔 (Fabio Panetta)表示，尽管已有数字欧元项目具体计划，但对之不能有过高期待。

数字欧元的推出 会促发疯狂认购吗？

数字欧元的推出 会促发疯狂认购吗？

（德国之声中文网）意大利籍的帕内塔周四（11月18日）在欧洲议会一委员会会议上表示， "我想明确强调，数字欧元不可能从第一天起满足各种预期。"　欧洲中央银行（ECB）计划在为期２年的调查阶段，确定数字欧元的核心属性。帕内塔称，重要的是，一方面，建构起能立即投入使用的数字货币，但另一方面，"在合理的时间框架内"进一步加以完善。

欧洲央行的一个数字货币高级别工作组已着手确定一种数字欧元的应用实例和设计选项。帕内塔表示，此阶段结束后，研讨技术解决方案。他指出，"我们预计，至2023 年初确定将作出哪些与设计相关的决定，此后数月，拿出原型。"

在各种数字货币的压力下 各国央行纷纷不得不开始推出自己的数字货币规划（资料图片）

在各种数字货币的压力下 各国央行纷纷不得不开始推出自己的数字货币规划（资料图片）

"顾及风险"

多国央银目前正研究开发出本国数字货币。中国是先行者之一。 德国央行董事会成员巴尔兹 (Burkhard Balz) 在欧洲金融周向"中国日"致意时警告说，不论创新有多少优势，都必须始终考虑到风险因素："并非所有新事物总是更好"。他称，面对技术创新，权衡潜在的好处和风险十分重要。他强调，："为此，作为各国央行的我们应该就数字货币的利弊作深入交流。"

与此相关，一再被提及的一个问题是，银行客户在危机时期清空自己账户，转购数字货币，可能就是因为他们认为，此时数字货币更安全。为防止这种情况发生，很多央行考虑经由规定上限阻止囤积数字货币。国际结算银行(BIS) 呼吁各国央行推进其在数字货币方面的工作，理由是，否则，它们将被脸书这样的高科技大亨的数字货币计划抛在后面。 

（德新社）

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