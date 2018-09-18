欧洲央行：美国将是贸易战的最大输家

（德国之声中文网）欧洲央行周三（9月26日）指出，模拟美国对所有进口商品征收10%特别关税、各国采取相应报复措施的结果显示，美国的外贸业绩将受到实质性影响。美国企业会削减投资、减少雇人。

特朗普挑起了与众多国家的贸易争端，原因是尽管美国经济强劲增长，这位美国总统仍认为，美国在全球化中大为吃亏，鉴于此，若发生贸易战，美国将轻易取胜。专家们则对此持狐疑态度。特朗普已对钢、铝开征特别税，并尤其对中国课以更多惩罚性关税。

根据欧洲央行所作的这一模拟试验，若贸易冲突进一步激化，美国经济增长率将降低两个百分点。

国际货币基金组织原预期，美国今明两年的经济增长率分别是2.9%及2.7%；而中国则甚至有可能受惠，因为，中国可转向其它国家出口，从而导致这些国家减少从美国的进口。

德意志银行： 经济可能被"危机鸡尾酒"呛死

德国最大私人金融企业德意志银行行长泽温（Christian Sewing）警告说，经济有可能被国际争端和岌岌可危的政治发展组合而成的"危机鸡尾酒"呛死。泽温今天在杜塞尔多夫表示，包括德意志银行在内，大多数经济学家暂时还认为，直到明年，还会有一个稳定的景气发展，但专家们的数据并未反映出不确定因素已大为增加这一点，而这种不确定性使市场出现大动荡更加可能。

他指出，没有人预计到，美中之间的贸易冲突会"违背所有理性，激化到如此地步"。他提醒说，欧盟和美国之间也继续存在着爆发关税和贸易壁垒竞赛的危险。泽温指出，"正如人们从德国企业的出口期待值与去年达到的最高纪录的比较中可以看到的那样，关税争议已然产生影响"，此外，还有"英国退欧"。他表示，大家希望，有关英国退出欧盟的条件及过渡期，欧盟和伦敦政府之间还能及时得到澄清。他警告说，若双方在年关之际出现"决斗"场面，则金融市场在今年12月就会将这一点计入成本，"波动将是其后果--少许波动有好处，但若多了，便成危险"。

泽温行长强调指出，景气尚属稳定，任何一点都无力单独打破稳定，"但由点及面，会很快形成一种危机鸡尾酒"， 而目前的政治境况与上次金融大危机之后的境况大相径庭。他警告说，在美国投资银行莱曼破产后，依靠"史无前例的国际合作"，成功稳定了局势，共同解决了问题，而眼下存在着这样的危险："不再会有这类合作了"。

凝炼/乐然（路透社、德新社）