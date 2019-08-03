欧洲央行新行长拉加德 是否新瓶装旧酒？

（德国之声中文网）德国人没有对拉加德（Christine Lagarde）这位新任欧洲央行行长抱以过高的期待，不指望她会放弃前任德拉吉（Mario Draghi）的零利率货币政策。德国商业银行首席经济师克莱默（ Jörg Krämer）说，"拉加德一直以来支持德拉吉的货币政策。作为曾经的法国财政部长，拉加德能够理解来自债台高筑的意大利同僚。"他认为，希望拉加德改变货币政策走向的人，将会深深失望。

现年63岁的拉加德已宣布，她领导下的欧洲央行将进行更多的说明工作，对零利率的负面后果不会只字不提。央行理事会内部越来越多对宽松货币发出的反对声音，她也会认真听取。

还在国际货币基金担任总裁时，出身法学界的拉加德便非常重视经济学家的意见，向外界表述经济政策时，特别倚重机构内的首席经济学家奥普斯特菲尔德（Maurice Obstfeld）以及公关主任莱斯（Gerry Rice）。

德拉吉留下的烂摊子

自然，拉加德还没有宣布她的工作将怎样有别于德拉吉。但她心里一定清楚，假如欧元再次出现至关存亡的危机，她必须准备好另一套应对选项。

对此，德意志银行前总经济师迈尔（Thomas Mayer）建议道，有关下一次欧元危机的到来，必须未雨绸缪，"针对目前的货币政策，必须演练其它应对选项，并在决策层寻求支持。一旦欧元真的出现翻船险情，拉加德必须有能力实施正确方案。"

迈尔担心，因为拉加德来自政界，危机面前，可能不愿拿出正确的解决方案；但另一方面，"拉加德特别擅长学习，希望她意识到挑战并做好采取有效、持续性解决方案的准备。"

迈尔认为，欧元危机出现后，欧洲央行被形势所驱使，不得不踏入一片"新大陆"，"做了之前无法设想的事情。"但现在，"应该对今后的发展做全面考量，不做无法想象的事情。"他说，欧洲央行"已进入一条死胡同，并慢慢走到死胡同的尽头。现在必须调转方向，另辟蹊径。"

央行面对更多压力

欧洲央行行长拉加德面临的压力只会更大，而不会减弱。今年10月初，一批前央行高层公开了一份备忘录，其中他们写道，"不仅作为前央行工作人员，也以欧洲公民身份，对欧洲央行持续不断的危机模式怀有越来越大的忧虑。"

德国联邦金融服务监管署（(BaFin）甚至认为，德国的保险公司将呼吁人们起来反对欧元区的低利率政策。今年10月底，该机构执行总裁格隆德（Frank Grund）曾表示，低利率政策让保险公司的以资本为基础的养老金模式受到威胁，欧洲央行最近再次降低存款的利率，使行业受到更大压力。他说，"直至目前，我都在告诫人们，不要抱怨，接受现实。"而接受现实的方式便是，保险公司将成本转嫁到到客户身上。

此外，欧洲央行的批评者在联邦宪法法院递交了一份紧急申请，以阻止该行今年11月1日开始每月购进200亿欧元的债券。这是德拉吉在欧洲央行行长位置上力排众议，做出的最后一项重大决定。现在，到了拉加德慢慢品尝这杯苦酒的时候了。