 欧洲央行加息75个基点，创历史新高 | 经济纵横 | DW | 09.09.2022

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经济纵横

欧洲央行加息75个基点，创历史新高

为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。

位于法兰克福的欧洲中央银行总部大楼

位于法兰克福的欧洲中央银行总部大楼

（德国之声中文网）欧洲中央银行（ECB）周四（9月8日）宣布加息75个基点，这是继7月份加息50个基点后的年内第二次加息。

这也是欧洲央行25个理事国在单次货币政策会议上做出的最大一次加息决定。然而，目前向银行贷款的基准利率仅为1.25%，按照历史标准，这仍然是一个非常低的水平。存款机制利率为0.75%。

欧洲央行在一份声明中说：“理事会作出了今天的决定，并预计将进一步提高利率，因为通货膨胀率仍然太高，并可能在很长一段时间内保持在目标水平之上。”

欧元区7月份的同比通胀率为8.9%，8月份的首次预测显示通胀率上升至9.1%。

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言

欧洲央行加入遏制通货膨胀的行列

最近包括美联储在内的其他主要央行大举加息，遏制通货膨胀。欧洲央行姗姗来迟，但终于加入了这个行列。

加息的目的是提高消费者、企业和政府的借贷成本。这在理论上减缓了支出和投资，同时通过减少对商品的需求来为消费价格降温。

自2008年金融危机以来，和其他主要西方发达经济体的中央银行一样，欧洲央行一直将利率保持在接近零的水平，目的是促进经济增长和2%左右的温和通货膨胀。

多年来，这些历史性的低利率勉强维持了经济增长，并没有推动通货膨胀。但是，新冠疫情导致全球供应中断，以及乌克兰战争对食品和燃料等核心产品价格的影响，将通胀率推高到10%，促使银行提高利率，试图将其重新控制。

俄罗斯削减天然气供应，也推动了价格上涨。莫斯科称削减供应是因为技术原因，但也警告说，如果俄罗斯天然气和燃料的价格上限生效，将完全停止供应。

德国涌向“饭桌”的人越来越多

德国财政部长：打击通货膨胀“是首要任务”

德国财政部长林德纳(Christian Lindner)率先做出回应，称欧洲央行这一决定清楚地表明，“我们在经济上处于一个异常具有挑战性的境况。”“首要任务是抗击通货膨胀，否则它将冲垮我们的经济基础。”林德纳在一次德国议会的预算辩论中说。

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)说，“在接下来的几次会议上”将继续加息，因为“通胀率仍然太高，并可能在很长一段时间内保持在我们的目标水平之上。"

拉加德强调了对今年剩余时间的预期。她告诉记者说，“最近的数据表明欧元区经济增长大幅放缓，预计今年晚些时候和2023年第一季度经济将停滞不前。”

今年剩余时间和整个2023年的经济增长预期已被明显下调，预计2022年经济增长3.1%，2023年0.9%，2024年1.9%。

(美联社、德新社)

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