欧洲央行前行长：欧盟须与中国清洁技术寻求平衡

欧洲央行前行长德拉吉表示，依赖中国供应绿色产品可能是欧盟实现气候目标的最便宜途径，但欧盟需要对中国政府资助的竞争对手采取更为细致的应对措施。

（德国之声中文网）欧洲央行前行长德拉吉（Mario Draghi）周二（9月17日）表示，依赖中国供应绿色产品可能是欧盟实现气候目标的最便宜途径，但欧盟需要对中国政府资助的竞争对手采取更为细致的应对措施，以保留自身的清洁技术发展。

应欧盟委员会的要求，德拉吉重新撰写了一份关于欧盟经济竞争力的报告。他表示，到2030年，中国的太阳能电池年产能将达到全球需求的两倍，电池的产能至少将与全球需求相当。

"我们无法用黑白分明的简单解决方案来应对这一挑战，"德拉吉对欧洲议会议员表示。

德拉吉表示，欧盟应让外国纳税人资助欧洲安装廉价的能源设备。 图像来源: Michael Piepgras/CHROMORANGE/picture alliance

德拉吉表示，对于一些产品，如太阳能板，别国生产商遥遥领先，欧盟应让外国纳税人资助欧洲安装廉价的能源设备。

在一些领域，欧洲应该开放使用外国技术并增加外来投资。而对于其他领域，如电池，欧洲不应依赖外国技术，应该保留其自身的技术发展。

他说，欧洲应当培育那些具有创新优势的初创产业，直到它们具备国际竞争力。

"明确地说，任何人都不应将这解读为对全面保护主义的呼吁。"德拉吉说，"我们的首要任务是尽一切可能让所有合作伙伴遵守世贸组织规则，包括那些目前没有遵守的国家。"

德拉吉表示，他的报告建议欧盟回归正常的国家补贴规则，也就是说仅允许对欧洲共同利益项目的投资进行国家补贴。

（路透社）

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