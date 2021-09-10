 欧洲天然气告急 北溪2号成“救星”？ | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

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经济纵横

欧洲天然气告急 北溪2号成“救星”？

北溪2号营运商10月18日表示，两条管线中的第一条已完成注入技术性测试气体，只待获得德国试运行许可证，即可正式开始运行。 这条连接俄罗斯与德国的天然气管道备受争议，德美之间存在重大分歧。

Ostseepipeline Nord Stream 2

工作人员正在检查北溪2号所使用的天然气管道，目前该工程已经全部铺设完毕

（德国之声中文网）北溪2号天然气管道（Nordstream 2）由俄罗斯天然气工业股份有限公司（Gazprom）与欧洲投资方提供资金，预计获得德国试运行许可证号就能开始提供天然气，但这个过程可能要等上数个月，究竟能否在这个冬天启用，仍是未知数。

全长1230公里的北溪2号由俄罗斯直达位于德国东北部梅克伦堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern），预期每年能运输550亿立方米天然气。营运商指称，这样的供应量足够2600万户家庭使用。 该管道完全投入运营后，将使得俄罗斯通过波罗的海输出天然气增加一倍，达到每年1100亿立方米的水平。

评论：北溪二号——默克尔的败笔

为了维持管线气压以保障未来营运，北溪2号营运商已于首条管线输入约1.77亿立方公尺的气体。营运商指出，这项测试结果"代表已足以开始输送天然气"。且第二条管线也已着手进行预调试步骤。

此前国际能源署（International Energy Agency）与部分欧洲议会议员指控俄罗斯未能采取足够措施增加对欧洲的天然气供应，但俄罗斯强调在欧洲天然气价格飙升中并未扮演任何角色。克林姆林宫更表示，北溪2号将缓解欧洲天然气市场因供应不足导致价格飙涨的困境。

美国反对

管道铺设工程始于2018 年，计划于 2019 年完工。但由于华盛顿的反对，工期推延。美方视该项目为莫斯科的地缘政治工具，并对参与管道建设的一些个体实施制裁。

1230公里全线连接 北溪2号宣布完工 

美国认为，北溪2号管道会让欧洲更加过度依赖来自俄罗斯的能源供应。 还有批评声音称，俄罗斯可能利用这条管线来实现地缘政治目的，因为北溪2号绕过乌克兰这个重要的俄罗斯天然气过境国。乌克兰和其他东欧过境国担心将失去从俄方为通过其领土出口天然气的付费收入。

Infografik - Nordstream 2 - EN

北溪2号横穿波罗的海，连接俄罗斯与德国

今年7 月，美国和德国达成妥协，工程可以继续，前提是，俄罗斯不能试图将这一能源项目作为武器，不得对乌克兰有进一步攻击性行为，否则，德美两国将采取反制措施。

 

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