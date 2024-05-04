欧洲大选：德国选民最关注移民议题

欧洲议会6月即将举行大选。根据最新民调，德国选民对欧洲大选没有太大兴趣。41%的受访者表示，移民、庇护与融合政策是欧盟面临的最大挑战。

（德国之声中文网）德国联邦政府再次陷入分裂。这次意见分歧的原因是资金。内阁需要就2025年预算案达成一致，在夏季休会后提交给联邦议院进行辩论。

然而，社民党（SPD）、绿党和以商业为导向的自民党(FDP)组成的中左翼执政联盟对于在哪些领域可以和应该节省开支的问题上存在根本分歧，问题暂时难有进展。

在德国，联邦政府和16个联邦州都有义务实现收支平衡。联邦政府的贷款总额不得超过经济产出的0.35%。德国财政部长林德纳（Christian Lindner）及其领导的自由民主党（FDP）坚决执行宪法中规定的所谓 “债务刹车”。然而，社民党和绿党认为，在危机时期，国家必须借贷更多资金才能进行投资。

多数德国人希望遵守支出纪律

民调机构infratest-dimap本周针对1280名合格选民进行了月度“德国趋势”调查，发现54%受访者希望维持“债务刹车”不变。40%受访者希望对该规定进行改革。

据最新估计，如果维持 “债务刹车”，各部门将不得不削减约300亿欧元的开支计划。

民调机构询问选民希望哪些事务被确立为优先事项。结果显示，民众难以就政府应在哪些方面削减开支达成一致。近半受访者赞成削减用于难民和长期失业者的福利支出，即公民津贴（Bürgergeld）。在医疗保健、年长者护理和家庭政策方面，多数受访者希望增加支出。

执政联盟最小党派自民党严厉反对增加社会福利。自民党支持率自2021年以来急剧下滑，这意味着该党明年可能无法达到进入联邦议院的5%门槛。

由基民盟（CDU）和基社盟（CSU）组成的中右翼联盟党继续获得最强有力的选民支持，民调支持率为31%。社民党和绿党的支持率持平，均为15%。极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）获得了18%的支持率。近月来，选项党在全国的支持率有所下降。这可归归结于两个因素：理性和正义党（BSW，又称莎拉-瓦根克内希特联盟）作为民粹主义替代党派的崛起，以及围绕选项党候选人及其与俄罗斯和中国关系的丑闻。

欧洲议会将于6月9日举行大选。德国选项党的首席候选人马克西米利安·克拉(Maximilian Krah)被指控收受来自俄罗斯和中国的资金，影响其投票决定。他的一名亲近助手最近因涉嫌为中国从事间谍活动被捕，克拉本人也正接受调查。在德国趋势民调中，七成受访者认为选项党应该重新审视对俄罗斯和中国的立场。

然而，大多数选项党支持者认为该党没有理由重新定位。相反的，每四位选项党支持者中就有三人认为，对立法者行为的整体反应被夸大。

选项党欧洲议员克拉因涉嫌收受来自俄罗斯和中国的贿赂接受调查 图像来源: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

对欧洲大选兴致缺缺

调查结果显示，选项党在欧洲议会选举中的民调支持率为15%。保守的基民盟/基社盟支持率或有小幅增长，而其他党派的支持度都可能会下跌。理性和正义党有望在其首次选举中赢得7%选民支持；其创始人瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）于 2024年脱离左翼党“另立山头”，将左倾经济政策与保守移民政策和亲俄外交政策相结合。

尽管半数受访者对欧洲议会选举有浓厚兴趣，但另一半受访者表示兴趣不大或根本不感兴趣。对本次欧洲议会选举的兴趣甚至低于2019年，当时德国的投票率仅为 61.4%。这也远低于德国2021年大选的76.6%投票率。

欧盟政策似乎未能满足德国选民的期望。三分之二受访者表示，他们对欧盟政策“相当不满意”。选项党和BSW支持者尤其持批评态度，而社民党和绿党的支持者则对欧盟的政策决定最为满意。

41%的受访者表示，移民、庇护与融合政策是欧盟面临的最大挑战。51%受访者认为，与欧盟以外国家达成协议是降低抵达欧洲难民数的一种办法。欧盟目前正与埃及、黎巴嫩和突尼斯就此类协议进行谈判。欧盟向这些国家承诺提供大量资金，以换取他们阻止难民进入欧盟。

总体而言，在五月份德国趋势调查中，受访者认为欧盟最紧迫问题还包括国际冲突（34%）、环境和气候保护（21%）和经济议题（20%）。

德国难民问题积重难返 右翼趁机受益 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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