欧洲大火肆虐：四大问题解疑

（德国之声中文网）入夏以来，南欧多国遭遇野火——无论是由闪电引起，还是人为点燃的——火势都在干旱和极端高温的助推下不断蔓延。科学家们坚信，气候变化是极端火灾季节的关键驱动因素。他们也清楚，火灾多发国家的气候适应性不足以应对将进一步恶化的野火。我们来看看为什么地中海和巴尔干国家如此容易发生野火，并进一步探讨全球变暖的后果。

1. 地中海地区为何现在出现野火？

在地中海沿岸的森林地区，夏季野火是自然现象，常常是不可避免的。2016年之前的十年里，在野火最盛行的五个南欧国家，每年约有457000公顷的土地被48000场森林大火烧毁。这五个国家分别是西班牙、法国、葡萄牙、意大利和希腊。科学家研究发现，普通野火在一定程度上相当于一种森林自我更新的手段，可以促进生物多样性。

事实上，南欧的炎热和干旱地区已经学会了如何更好地应对一般年度火灾。自1980年以来，不断完善的防火策略使火灾的数量和规模全面下降。但近年来，火灾升级的势头往往远超其正常规模和强度。2017年和2018年的毁灭性野火在土耳其和西班牙等地区夺走了数百条生命，包括瑞典在内的北欧和中欧等家也未能幸免。 这种前所未有的火灾事件必然与极端干旱和持续高温有关。

2. 引发火灾的原因？

今年7月是欧洲有记录以来第二热的7月（全球第三热）。南欧一直是这种极端高温天气的中心，本周希腊的气温预计将高达47摄氏度（117华氏度）。

希腊和邻国土耳其目前正遭遇30年以来最严重的热浪，令人不禁想起1987年噩梦般的火灾季节，当年仅在希腊就有1500多名受害者。

最近一个多星期内，土耳其发生了近200起森林火灾，迫使一些沿海居民和游客逃往爱琴海寻求安全。因此，森林大火虽然通常由自然（如闪电）或人为原因引发，但极端高温会加剧火势，是在受影响地区造成破坏的真正罪魁祸首。这也是为什么截至8月5日欧洲各地被烧毁的面积比过去12年的平均水平增多约55%的原因。

这一事实因过时的森林管理、有时甚至是对天然森林的过度保护而变得更加复杂。8月1日，意大利佩斯卡拉（Pescara）的城市松树林Pineta Dannunziana发生火灾，约800人被迫撤离。由于该地区是一个自然保护区，所以没有相应的森林管理措施，如定期清除树下的灌木或进行计划烧除。佩斯卡拉市市长马西（Carlo Masci）介绍：“灌木丛烧得非常快”。

同时，现有的灭火政策并没有考虑到全球升温对荒郊野地（有时是在废弃的农业用地上形成的）和不断扩大的城市中心的交接地区可燃性的影响。雅典郊外的火灾就证明了这一点。 “在大多数地中海地区，目前的野火管理政策通常过于注重抑制，没有适应正在发生的全球变化”，2021年一项关于“了解南欧火灾变化”研究的作者如是写道。

2021年欧洲野火发生地

3. 气候与此有何关系？

根据欧洲环境署（EEA）的数据，虽然地中海地区被烧毁的土地面积在过去40年里略有下降，但这主要是归功于更有效的火灾控制工作。地球升温让各地火灾天气条件更频繁地出现，并加剧其严重程度——例如近年来在澳大利亚和加利福尼亚发生的罕见火灾。气候变化也不可避免地增加了整个欧洲的森林火灾风险，包括通常不易起火的中部和北部地区。

地中海地区目前经历的创纪录的干旱和热浪与2018年的事件相呼应，欧洲能源署当年指出：“遭遇大火的国家比以往任何时候都多”。2018年，100多人在希腊“阿提卡（Attica） 大火”中丧生——这是继2009年澳大利亚 “黑色星期六大火”之后本世纪死亡人数第二多的火灾事件。 欧洲能源署提醒：“在大多数欧洲地区，预计火灾易发区将扩大，火灾季节也将延长。”

虽然有“欧洲绿色协议”和“巴黎协定”等气候协议，但温室气体的减排速度依旧不够快，无法抑制全球变暖。德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心（Helmholtz Center for Ocean Research）的气候科学家拉蒂夫（Mojib Latif）批评道：“他们提出了计划，确定了目标，但并没有真正采取行动。”拉蒂夫向德国之声介绍：“自1990年以来，全球碳排放增加了60%。”他补充说，前年爆发的新冠疫情减缓了这一上升趋势，今年的排放量将再次增加。”

希腊Evia岛上

4. 全球气候变化的影响是什么？

根据气候组织碳简报（Carbon Brief）的数据，每年全球约有330万人因空气质量差而过早死亡，其中5%至8%的死亡案例要归咎于野火对空气的污染。

然而，近几十年来，野火的碳排放量其实一直在下降，也是因为防火工作的改进。现在的问题是火灾的规模或强度，这对碳封存有更深远的影响，因为森林被严重烧毁，以至于它们无法重新生长。

2017年，整个欧洲西南部（即伊比利亚半岛、法国南部和意大利）的极端野火造成的二氧化碳排放量达到约37兆克，是2003年以来的最高值。2003年伊比利亚半岛和地中海沿岸的野火导致的排放量堪比当年整个西欧的人为排放水平。如果今年的熊熊野火烧毁大量森林覆盖面积，由此造成的碳汇（森林吸收并储存二氧化碳的能力）损失可能对气候的破坏性更大。

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