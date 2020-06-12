（德国之声中文网）时隔近三个月后，波兰重新开放了其与欧盟邻国的边境。波兰与立陶宛的边境管制措施已于周五（6月12日）取消。周六上午，波兰与德国、捷克和斯洛伐克的边境也陆续开放。

然而，开放措施尚不适用于非欧盟国家。因为在波兰政府看来，一些国家，尤其是拉美和北美地区的疫情依旧令人担忧。此外，波兰与乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯加里宁格勒州边境的管制措施也将持续。

法国从6月15日起取消对欧盟游客的边境管制措施。法国内政部和外交部在巴黎宣布，该措施与欧盟委员会的建议相一致。除欧盟国家的人员以外，来自安道尔、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、挪威、圣马力诺、瑞士和梵蒂冈的公民入境法国时同样也将不受限制。根据对等原则，欧盟国家中，只有从西班牙和英国入境法国的人员须执行隔离14天等限制措施。

德法边境围栏下周将被拆除

法国还计划从7月1日起逐步向非申根区国家开放边界。具体的开放时间将由第三国的疫情和相关协议而定。法国表示，向申根区以外国家重开边界将与其他欧盟成员国步调一致。

捷克也将从下周一开始重新对几乎所有欧洲联盟成员国、瑞士和列支敦士登的公民开放边境。捷克卫生部表示，这一措施得益于新冠疫情防控形势向好。捷克和德国以及奥地利因为疫情而采取的边境管制措施已于一周前解除。

捷克针对比利时、葡萄牙、英国、瑞典和波兰西里西亚自治省人员的入境限制仍将持续。上述地区被捷克当局视作新冠病毒感染的危险地区。

挪威也宣布，将于下周一重新开放与几乎所有邻国的边境。从丹麦、芬兰和冰岛而来的人员可以自由入境挪威。除来自哥得兰岛（Gotland）的人员以外，挪威对瑞典其他地区的边境管制措施将持续，因为这些地区的新冠病毒感染水平依旧"不如人意"。



安静/任琛 （德新社、法新社、路透社）