 欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2023

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时政风云

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

欧盟周三召开会议协调对中国旅客的应对措施，“强烈建议”成员国要求从中国入境旅客提交新冠阴性证明。中国呼吁各国防疫应当“科学适度”，不应该有歧视性做法。一些中国民众则对多国收紧入境限制表示理解。

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