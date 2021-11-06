欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

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欧盟周三召开会议协调对中国旅客的应对措施，“强烈建议”成员国要求从中国入境旅客提交新冠阴性证明。中国呼吁各国防疫应当“科学适度”，不应该有歧视性做法。一些中国民众则对多国收紧入境限制表示理解。
在多国针对中国采取入境限制措施后，中国外交部表示，将本着对等原则采取相应措施。德国医生联合会建议对每一位从中国入境欧洲的旅客进行新冠病毒检测，感染者应该接受隔离。英国媒体报道称，欧盟提出向中国免费提供新冠疫苗。
中国放松针对入境旅客的新冠限制措施，人们燃起旅游业将再次蓬勃发展的希望。但渴望中国游客回归的国家，可能还要继续等待。
欧盟未能对来自中国的入境者拿出统一的对策，但“强烈”建议提出检测要求。此前已有部分国家宣布对中国旅客实施检测。德国卫生部长周四宣布，德国也将要求中国入境者提供新冠阴性证明。各界对是否采取检测、限制措施意见不一。支持者认为检测可及时发现新变种；反对方则称，中国的变异株不会导致更严重的感染潮，且强制筛检无法发挥作用。
中國新冠疫情嚴峻，各國對中國政府資訊揭露缺乏信心，紛紛祭出措施防範。對此，歐盟預計在4日舉行會議，討論歐盟範圍內協調應對中國疫情爆發方案。而比利時政府2日宣佈，將針對中國入境班機的「廢水」進行檢測，防止疫情擴散並監測新變異株。
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