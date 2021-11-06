欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

欧盟“强烈”建议对中国入境者实施强制检测 德国响应

欧盟未能对来自中国的入境者拿出统一的对策，但“强烈”建议提出检测要求。此前已有部分国家宣布对中国旅客实施检测。德国卫生部长周四宣布，德国也将要求中国入境者提供新冠阴性证明。各界对是否采取检测、限制措施意见不一。支持者认为检测可及时发现新变种；反对方则称，中国的变异株不会导致更严重的感染潮，且强制筛检无法发挥作用。