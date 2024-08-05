欧洲多名运动员在塞纳河游泳后生病被迫退赛

比利时一名铁人三项赛女选手在塞纳河游泳后生病，被迫退出之后的比赛。瑞士和挪威奥运代表团也分别出现类似情况。德国在周一举行的铁人三项混合接力赛中摘取金牌。

（德国之声中文网）比利时奥委会上周日（8月4日）宣布，该国一名参加了奥运会女子铁人三项赛的选手在塞纳河游泳之后生病，不得不退出比赛。

比利时铁人三项赛女选手克莱尔·米歇尔（Claire Michel）上周三参加了铁人三项赛。比利时奥委会周日发表的一份声明表示，米歇尔在比赛后开始生病，不得不退出之后的比赛。声明中没有详细说明米歇尔的病情。

由于米歇尔的缺席，比利时也不得不退出本周一（5日）举行的奥运会铁人三项混合接力赛。

原定在上周末举行的赛前测试游泳活动由于塞纳河细菌含量超标而取消。

不过组织方周日晚些时候宣布，铁人三项混合接力赛将按计划于周一当地时间上午8点举行。游泳部分仍在塞纳河举行。

比利时委员会表示，希望未来能吸取教训，为今后奥运会的铁人三项比赛做好准备。

根据世界铁人三项运动的水上安全指南，每100毫升检测水中大肠杆菌含量不超过1000个菌落形成单位即可被视为“良好”，比赛可以继续进行。

主办方表示，周三举行铁人三项个人赛当天进行的水质检测显示达到“非常好”的水平。

为了确保本届奥运顺利举办，法国几年前开始实施塞纳河净化工程，斥资14亿欧元升级巴黎地区污水及暴雨径流处理设施。 图像来源: Jan Woitas/dpa/picture alliance

生病的铁人三项赛运动员不止一人

瑞士官员上周六（8月3日）表示，周三参加过铁人三项个人赛的运动员阿德里安·布里福德（Adrien Briffod）出现胃部感染而病倒。不过瑞士方面表示，“无法确定”这是否与在塞纳河游泳有关，因为其它代表团均表示，铁人三项运动员都没有出现胃部感染症状。

周日，原本应替代布里福德参赛的另一名运动员西蒙·韦斯特曼（Simon Westermann）也因胃肠道感染而退出比赛。不过韦斯特曼此前没有参加过在塞纳河举行的游泳比赛。

此外，挪威铁人三项运动员维特勒·伯格斯维克·托恩（Vetle Bergsvik Thorn）也在参加了男子铁人三项赛一天后生病了。不过挪威方面表示，这有可能是塞纳河水质造成的，也可能是食物中毒引起的。他们并不清楚这名运动员生病的原因。

德国在周一举行的铁人三项混合接力赛中摘取金牌，美国和英国名列第二和第三。

德国在周一举行的铁人三项混合接力赛中摘取金牌。 图像来源: Marijan Murat/dpa/picture alliance

铁人三项赛个人赛因塞纳河水质不达标推迟举行

为了确保本届奥运顺利举办，法国几年前开始实施塞纳河净化工程，斥资14亿欧元升级巴黎地区污水及暴雨径流处理设施。

由于巴黎奥运会开幕前后连续降雨，造成巴黎河水严重污染。微生物样本超出了清洁度极限值。铁人三项赛训练一度被取消。

巴黎奥运主办单位还被迫延后男子铁人三项赛举办时间。原定的举办时间是7月30日上午，后来被延至31日举行。

（美联社、德新社）

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