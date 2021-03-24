 欧洲国际问题权威学者就制裁发表联署声明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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时政风云

欧洲国际问题权威学者就制裁发表联署声明

继德国墨卡托中国研究中心发表简短声明后，欧洲30多家中国及国际问题研究机构的权威人士发表联署声明，强调困难时期对话的重要性，指出对研究机构的制裁，损害中欧之间更为广泛的关系。

Berlin Veranstaltung von MERICS

墨卡托中国研究中心的一次公开讨论会（该中心外联负责人 Kerstin Lohse，欧盟商会主席Jörg Wuttke，该中心前主任Frank Pieke，从左至右）

DW.COM

德国《法兰克福汇报》关注了周一上了中国制裁黑名单上的墨卡托中国研究中心，《世界报》发表长文阐述道德与盈利两者之间无法兼得的道理。

外界关注欧中投资协议是否会受到双边相互制裁影响，欧盟取消23日相关讨论以回应制裁。而在欧盟共同行动后，德国各界的立场也更明显。

美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。

（德国之声中文网）周四（3月25日），位于欧洲的30多家国际事务研究所的所长发表联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”。这些来自瑞典、英国、法国以及德国等致力于中国问题研究的学者们，强调相互对话的重要性，他们表示，将“站在我们同事的一边”。

声明写道，“2021年3月22日，中国外交部对欧洲10名个人和4家机构实施制裁，以报复欧盟的制裁。3月21日的欧盟制裁，针对的是被指控参与新疆侵犯人权的中国政府官员。然而，中方的回应制裁，不仅涉及欧洲官员和政治人物，还包括在欧洲从事中国问题研究的学者和学术及政策机构，这些机构在欧洲研究中国领域具有核心作用。”

“我们是欧洲不同研究机构的负责人，致力于加强中国和欧洲之间的了解、相互理解以及交流。我们深感担忧的是，针对独立研究人员和公民社会机构的制裁，将打击为政策辩论做出积极贡献的人，从而实际破坏他们建设性的参与。而这不仅会损害我们扎实的提供分析的能力，对于未来，也会损害中欧之间更广泛的关系。”

欧盟对中国的此次制裁是自八九民运被镇压后首次对北京采取的惩罚，也是美加英欧联合制裁行动的一部分。澳大利亚和新西兰虽没有祭出对中国的制裁，但同日发表声明谴责中国在新疆压迫维吾尔等少数民族的行为。中国外交部在第一时间宣布对欧盟进行反制裁。

Kerry Brown - Professor für China Studien und Direktor des Lau China Institute at King's College, London

伦敦国王学院中国问题研究所所长Kerry Brown也是签署人之一

中国制裁的两大动机

墨卡托中国研究中心认为中国对欧盟的报复行为有两个关键性动机：

“第一个动机与中国的自我认知有关，即一个重新崛起的大国具有自豪感，以及必须在国内和国外表现强大形象。另一个动机是防止欧洲利益相关者制定更加自信和团结的对华政策，同时分化他们并让他们为激怒北京付出代价。中国尤其希望阻止欧洲采取统一立场，因为这将促使与美国或日本等的进一步合作。”

受到中国制裁的德国墨卡托中国研究中心于周一晚（3月22日）发表声明，对中国外交部做出的制裁决定表示“遗憾”并驳回对其的谴责。声明写道，“作为独立研究机构，墨卡托中国研究中心致力于推动更好、更客观的理解中国。我们将以依据事实的分析，继续追寻这一使命，即便时局艰难，也将为对话创造机会。”

欧盟将何去何从？

欧盟外交最高代表博莱尔（Josep Borrell）原本计划在周四（3月25日）、周五召开的理事会峰会上做中欧战略进程报告。周一双方制裁与报复制裁措施宣布后，博莱尔表示，鉴于局势发展，出现了新的氛围和新的情况。人们不清楚他是否将对报告进行修改。

欧洲议会周三会议期间，议会议长萨索里（David Sassoli）以及最大党团人民党主席韦伯（Manfred Weber）均表示支持受到中国制裁的欧盟议员，他们当中有两名来自德国，即欧盟议会绿党籍对华关系小组组长彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）以及基民盟籍的议会友台小组组长盖勒（Michael Gahler）。

此前，参与审议《中欧投资协定》（CAI）的欧洲议会议员取消了原定于周二（3月23日）举行的会议。欧洲议会社民党团和 "革新欧洲"（Renew Europe）均表示，在审批CAI的问题上取得任何进展，其前提必须是中国解除制裁。不过，欧盟议会最大党团欧洲人民党希望继续讨论CAI。他们认为这个问题与人权制裁的紧张关系可以分开来看。

 

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