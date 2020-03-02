欧洲国家防控新冠病毒疫情手段升级

随着新冠病毒疫情在欧洲的蔓延，欧洲国家的防控手段也进一步升级。意大利考虑全国大中小学停课。法国宣布政府征用全国口罩。德国宣布禁止口罩出口。
（德国之声中文网）法国政府发言人尼迪亚耶（Sibeth Ndiaye）在接受法国一家广播电台采访时说，现在法国境内只有凭借医嘱处方才能购买口罩。她表示，这样可以确保只有已经受到感染的病患才能获得口罩。另外该国的口罩也只再向医疗机构的工作人员发放。尼迪亚耶还说，法国并未出现口罩供应不足。卫生部将逐批次向全国的药店投放1000万副口罩。
一天前，法国总统马克龙在推特上宣布，法国将征用所有库存的以及正在生产中的口罩。
法国政府发言人尼迪亚耶再次强调："不是每一个人都需要戴口罩。目前医生只建议被感染的患者和其他病患佩戴口罩。"
据意大利安莎社报道，意大利政府圈内周三（3月4日）传出消息，罗马政府正在考虑全国中小学从周四起直至3月15日全面停课。
德国内政部周三宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。
另外，位处布鲁塞尔的欧洲防卫总署（European Defence Agency）的一名工作人员被确诊感染新型冠状病毒。这也是欧盟机构中首例确诊病例。据报道，这名工作人员曾于2月底前往过意大利，目前正在居家隔离。与他曾有过密切接触的同事也处于居家隔离状态。
根据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据，截止到目前，意大利新冠确诊人数为2502人，法国212人，德国240人。
洪沙/达扬 （法新社、安莎社）
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