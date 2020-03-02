欧洲国家防控新冠病毒疫情手段升级

（德国之声中文网）法国政府发言人尼迪亚耶（Sibeth Ndiaye）在接受法国一家广播电台采访时说，现在法国境内只有凭借医嘱处方才能购买口罩。她表示，这样可以确保只有已经受到感染的病患才能获得口罩。另外该国的口罩也只再向医疗机构的工作人员发放。尼迪亚耶还说，法国并未出现口罩供应不足。卫生部将逐批次向全国的药店投放1000万副口罩。

一天前，法国总统马克龙在推特上宣布，法国将征用所有库存的以及正在生产中的口罩。

法国政府发言人尼迪亚耶再次强调："不是每一个人都需要戴口罩。目前医生只建议被感染的患者和其他病患佩戴口罩。"

据意大利安莎社报道，意大利政府圈内周三（3月4日）传出消息，罗马政府正在考虑全国中小学从周四起直至3月15日全面停课。

德国内政部周三宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。

另外，位处布鲁塞尔的欧洲防卫总署（European Defence Agency）的一名工作人员被确诊感染新型冠状病毒。这也是欧盟机构中首例确诊病例。据报道，这名工作人员曾于2月底前往过意大利，目前正在居家隔离。与他曾有过密切接触的同事也处于居家隔离状态。

根据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据，截止到目前，意大利新冠确诊人数为2502人，法国212人，德国240人。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 封锁区需要通行证 在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 犹如空城 在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情发展迅速 截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 囤积储备粮 被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩、消毒液销售一空 在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 口罩加面罩 虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 疫情当前走秀照旧 米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离 体育场关闭 虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。



洪沙/达扬 （法新社、安莎社）