 欧洲国家防控新冠病毒疫情手段升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲国家防控新冠病毒疫情手段升级

随着新冠病毒疫情在欧洲的蔓延，欧洲国家的防控手段也进一步升级。意大利考虑全国大中小学停课。法国宣布政府征用全国口罩。德国宣布禁止口罩出口。

Deutschland Symbolbild Schutzmaske für Coronavirus (picture-alliance/Pressebildagentur ULMER/M. Ulmer)

（德国之声中文网）法国政府发言人尼迪亚耶（Sibeth Ndiaye）在接受法国一家广播电台采访时说，现在法国境内只有凭借医嘱处方才能购买口罩。她表示，这样可以确保只有已经受到感染的病患才能获得口罩。另外该国的口罩也只再向医疗机构的工作人员发放。尼迪亚耶还说，法国并未出现口罩供应不足。卫生部将逐批次向全国的药店投放1000万副口罩。

一天前，法国总统马克龙在推特上宣布，法国将征用所有库存的以及正在生产中的口罩。

法国政府发言人尼迪亚耶再次强调："不是每一个人都需要戴口罩。目前医生只建议被感染的患者和其他病患佩戴口罩。"

据意大利安莎社报道，意大利政府圈内周三（3月4日）传出消息，罗马政府正在考虑全国中小学从周四起直至3月15日全面停课。

德国内政部周三宣布，为了确保国内在面对疫情爆发时能拥有足够的供应，即日起禁止对外出口医用口罩及其它医用防护装备。

另外，位处布鲁塞尔的欧洲防卫总署（European Defence Agency）的一名工作人员被确诊感染新型冠状病毒。这也是欧盟机构中首例确诊病例。据报道，这名工作人员曾于2月底前往过意大利，目前正在居家隔离。与他曾有过密切接触的同事也处于居家隔离状态。

根据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据，截止到目前，意大利新冠确诊人数为2502人，法国212人，德国240人。

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    封锁区需要通行证

    在意大利北部的11个城镇和地区，共有52000名居民被隔离。进出封锁区需要特别许可证。图上是阿达堡（Castiglione D'Adda）郊外的执勤人员。谁若想避开封锁关卡，将面临“刑事处罚”的风险。

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    犹如空城

    在拥有15000居民的科多诺市中心，酒吧和商店鳞次栉比，但是很少有人外出。究竟是何人将病毒带入意大利北部，至今尚不清楚。意大利政府领导人孔特（Giuseppe Conte）说，鉴于新冠肺炎的潜伏周期，隔离将持续两周。

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情发展迅速

    截至上周三（2月19日），意大利还只有3起感染案例。上周四，一名38岁重病患者在科多诺（Codogno）的一家医院被确诊感染了新冠病毒，随后在他的周围有越来越多的人被确认感染了这种病毒。其父母也受到隔离监护。但是，该患者并非“零号病人”。到了周日（2月23日），该地区便有130多人被感染，其中3人死亡。

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    囤积储备粮

    被封城的卡萨尔普斯泰伦格镇（Casalpusterlengo）居民，在一家超市前排起了长队。顾客只能分批进入店内，每一次40人。一位超市员工安抚顾客说：“人人都有机会购物，我们分批放人只是想避免混乱，以便为大家提供足够的保护。”然而，并非所有客户都能对此表示了解。

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩、消毒液销售一空

    在意大利北部附近的大城市，人们也越来越担心感染病毒。在都灵这家药店的玻璃门上，张贴着消毒液和口罩告罄的通知。普通医用口罩的防病毒作用有限，而且要定期更换。

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    口罩加面罩

    虽然他们带着面具，但是几乎仍可以看到他们的失望。著名的威尼斯狂欢节被中止，因此额外的防护口罩变得多余。 威尼斯狂欢节已有数百年的历史，每年都吸引着众多游客。 艳丽的服装和富有想象力的面具在国际上享有盛名。 通常，威尼斯狂欢节会持续庆祝到星期二之前结束。

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    疫情当前走秀照旧

    米兰距离受灾最严重的科多诺仅60公里。从上周二（2月18日）开始，著名的米兰时装周拉开帷幕。考虑到新冠病毒的传播，最新时装款式选择在一个空荡荡的剧院大厅展示，表演秀被上传到互联网。工作人员都配备了口罩。其他时装表演则按计划进行。

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

    体育场关闭

    虽然时装公司可以自行决定是否继续举行时装秀，但至少在3月1日之前，伦巴第和威尼托地区的所有体育赛事都被暂停，国际米兰对桑普多利亚的甲级足球赛也受到影响。意大利当局希望进一步遏制该病毒的传播。


洪沙/达扬 （法新社、安莎社）

DW.COM

新冠致死率高于流感 各国加强防疫机制

世界卫生组织周二 (3月3日) 再次发出警告，表示目前全球严重缺乏对抗新冠病毒的医疗防护用具，并表示目前新冠病毒的平均致死率，比季节性流感高出许多。全球各国的新冠病毒疫情也未见趋缓，伊朗、意大利与美国持续出现病亡案例，其他国家也持续通报首起确诊病例。 (04.03.2020)  

新冠疫情蔓延 德国上调传染风险评级

德国各地的新冠病毒病例继续增加，其中半数以上仍集中在北威州。德国卫生部长施潘强调，政府的防疫目标是抑制、减缓疫情的扩散。 (02.03.2020)  

全球新冠确诊破九万 谭德塞：疫情仍可遏止

当中国内部新冠病毒疫情逐渐缓和的同时，全球的疫情却不断攀升。数个国家周一通报首个病例，美国、意大利与法国的死亡案例也持续升高。美国副总统彭斯周一表示，他预计今年夏天或秋天治疗新冠病毒的药物便能启用。 (03.03.2020)  

德语媒体：全球化与公共卫生如何两全？

《世界报》指出，中国在疫情早期隐瞒数据祸害了全世界，到了后期又强力防疫拯救了全世界。《新苏黎世报》认为，疫情对世界经济造成的打击，不应该成为与中国“脱钩”的借口。《金融经济报》则建议，不妨对中国实行货物资金自由流动、但人员不能自由进出的政策。 (02.03.2020)  

口罩、消毒液脱销 直击意大利北部市镇隔离

现在意大利也采取了“武汉式”的封城模式。因为新冠病毒感染人数近日迅速增加，该国北部多个地区实施封锁隔离。对疫情进一步传播的担忧加剧。 (24.02.2020)  

相关内容

Italien Rom Kolosseum Touristin mit Schutzmaske

疫情阴霾下的旅欧中国学生 02.03.2020

目前欧洲大陆多国迎来新冠肺炎的爆发期, 其中以意大利为疫情重灾区, 德丶法两国的感染人数紧随其後。反观, 中国的疫情却有放缓的迹象。为了避开疫情高发期, 在欧洲留学的中国学生会萌生回中国的想法吗?

Italien Coronavirus Pärchen in der U-Bahn in Mailand

新冠病毒继续传播 欧洲加强应急对策 25.02.2020

新型冠状病毒（Covid-19）的继续传播也越来越使欧洲的公共生活受到影响。从欧盟议会到单个成员国政府，正纷纷采取应对措施。

Schweiz WHO Coronavirus Covid-19

全球新冠确诊破九万 谭德塞：疫情仍可遏止 03.03.2020

当中国内部新冠病毒疫情逐渐缓和的同时，全球的疫情却不断攀升。数个国家周一通报首个病例，美国、意大利与法国的死亡案例也持续升高。美国副总统彭斯周一表示，他预计今年夏天或秋天治疗新冠病毒的药物便能启用。

广告

媒体看中国

China Peking | Leere Straßen (Getty Images/K. Frayer)

德语媒体：重创下的汽车业前景乐观？

2月头两周，所有制造商在中国一共卖出4900台新车，比去年减少92%。但汽车商看到形势缓和的迹象。面对疫情与经济，中国地方政府如何面对从中央收到的矛盾信号？  