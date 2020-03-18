欧洲国家进口中国医疗物资 谁「罩」谁?

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基周一宣布，一架载有口罩、试剂和呼吸器的乌克兰军机从中国抵达乌克兰首都基辅。他说：「我们以一个好消息开启与冠状病毒奋战新的一周。」

乌克兰总统府表示，飞机上载有20吨医疗设备，其中包括两种试剂、8万个口罩和1万套医生防护罩。此外还为士兵、警察和其他与居民直接接触的人士提供了呼吸机和50万个防护口罩。泽连斯基也在官方网站上发布了停靠在基辅机场的IL-76军用货运飞机图片。

泽连斯基说，本周还有更多物资会从中国、韩国和其他国家送来。他也提到已经开始在全国发放物资。

乌克兰卫生部此前曾警告，重症监护病房的呼吸机短缺。面对疫情扩散，乌克兰已关闭边界，并于上周关闭了地铁站，酒吧，饭店和购物中心，以阻止冠状病毒的传播。

此外，奥地利和匈牙利周一也收到了从中国送来的口罩和其他防护装备。据奥地利航空公司和国防部称，两架奥地利航空飞机将这些物资从中国厦门运抵维也纳，并将送往奥地利的西蒂罗尔州以及意大利的南蒂罗尔州。

当局拒绝透露进口了多少口罩，但当地媒体援引南蒂罗尔当局说，这批物资是意大利所订购的150万个口罩和45万套防护服的一部分。

匈牙利与威兹航空（Wizz Air）合作载运医疗用品。这家东欧最大的廉价航空说，匈牙利还从中国获得了防护装备和检测试剂盒。威兹航空也说，其中一架周一返回的飞机载有近11吨医疗用品。

威兹航空负责人瓦拉迪（Jozsef Varadi）在一份声明中说：「在这个困难的时刻，我们正竭尽全力为了抗击这个流行病做出贡献。」

谁「罩」谁?

根据中新社报导，中国不但解决了自己的「口罩慌」，在产量大增，日产超过1亿的情况下，可以「罩」顾全世界。

报导引用天眼查专业版数据显示，截至3月22日，经营范围含「口罩、呼吸防护」的企业数共有52411家，其中自今年2月以来新增超6千家，与去年同期比较，增速高达16倍以上。在这5万多家企业中，又有17013家的经营范围含「进出口」。

中国金融科技自媒体「一本财经」3月23日发表「上百万人涌入生产口罩，疫情之后怎么办」，质疑口罩产量被刻意低估，产能过剩，如果不及时出口，可能「面临利润崩盘」。

文中提到，许多业者在疫情爆发时投入生产口罩赚取暴利，不过 「但从3月开始，人工、材料、设备涨了十几倍，口罩价格才涨了三倍多。」

业者指出，从2月开始，至少有上百万「投机客」成为「口罩大军」，但3月份之后投入生产的公司在机器设备和原物料大力炒作下，最后可能血本无归。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)