欧洲国家有可能重拾义务兵役制吗？

（德国之声中文网）自柏林围墙倒塌后，征兵制似乎已经不合时宜。在过去的20年里，大多数欧洲国家都废除了服兵役的义务。例如，德国在2011年暂停了征兵制。只有在联邦议院宣布《基本法》中规定的紧张局势或国防情况下才能再次启动。

在许多其他欧洲国家也有类似情况，如今是北约成员的29个欧洲国家中，包含土耳其在内，只有6个国家自1993年以来一直保持征兵制。而英国、美国和加拿大仅拥有职业军队的情况则已经持续了至少50年。

鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，现在部分国家已经开始进行一些反思。有些国家不仅增加了国防预算，也正在讨论重新实行义务兵役制，但这些辩论只在少数几个国家中有所进展。

乌克兰和立陶宛

在克里米亚被吞并后不久，乌克兰和立陶宛分别于2014年和2015年对年轻男性重新实行了义务役制。接着在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰政府颁布了一项法律，所有18至60岁的男子都可以根据此法被征召入伍。

“如果俄军再次进攻基辅 我一定会参加战斗”

拉脱维亚

这个波罗的海国家是与俄罗斯接壤的三个北约成员之一，另外两个国家是从未废除义务兵役制的爱沙尼亚和北约新成员芬兰。现在，拉脱维亚也想重新引入义务兵役制。从2024年开始，所有18至27岁的男子必须接受11个月的军事训练；自2028年起，每年将有7500名拉脱维亚人被征召入伍--根据北约的说法，这就是该国2022年的职业军人数量。

罗马尼亚

2015年，罗马尼亚在柏林围墙倒塌后重新引入义务役制度的尝试失败了，但在今年春季，现任总理、退役将军丘卡（Nicolae Ciuca）再度表示支持义务役。罗马尼亚国防部的一个具体要求是，在总动员的情况下，所有居住在国外的罗马尼亚年轻人必须在15天内报到服兵役。

荷兰和瑞典

荷兰武装部队缺少约9000名新兵，这就是为什么荷兰政府正考虑通过义务兵役制强化军队，就像瑞典自2018年以来所做的那样。瑞典在2010年废除了义务兵役制，但由于找不到足够的志愿者来服兵役，故在2018年重新引入了此法。从那时起，所有满18岁的瑞典人都必须向军队报到，不过与邻国挪威一样：最后只有一小部分人会被征召。

德国国防部长皮斯托里乌斯在上任后不久就提出义务兵役制建议

挪威和丹麦

自2016年以来，所有挪威人都必须在18岁时报到。然而，在每年参加体能测试的6万名候选人中，只有约9000人被征召服19个月的兵役。由于选拔过程相当严格，官方称在挪威服兵役与其他高等教育学历的声望相似。德国的北方邻国丹麦在法律上仍保有征兵制，但事实上在过去几年已有足够的志愿者填补兵力需求。

法国

法国总统马克龙在2019年推出了「全国普遍兵役制」（Service national universel）。在这个框架内，年轻人可以自愿为国家服务一个月。现在法国政府正在考虑让所有15至17岁的青少年都参与，其中两个星期要在军事相关机构中完成。

德国

德国总理肖尔茨拒绝了国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）提出的义务兵役制建议，然而德国各政治派别都在呼吁对此进行辩论。最近，与肖尔茨和皮斯托里乌斯同为社民党人的德国联邦议会国防专员霍格（Eva Högl）建议，应该讨论在军队或公民机构「义务服务」的可能性。

更多阅读：反恐斗争需要恢复义务兵役制？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。