欧洲国家为何对特朗普重返白宫疑虑重重？

至少一年时间以来，欧洲各国首都一直在努力思考如果应对特朗普重新掌权。但是，桌面上并没有明确的方案，部分原因是没有人想要发出他们预期特朗普当选或被特朗普抛弃的信号，尽管这一直是可能发生的情景。

（德国之声中文网）特朗普在竞选活动中耳朵被子弹擦伤并被紧急送医后不久，又于共和党全国代表大会上公开露面。当他走向舞台时，耳朵上包扎着白色绷带，观众以热烈的掌声欢迎他。一些人流下了眼泪，很多人称他为幸存者。

这一袭击遭到来自全世界政治界的谴责。现任欧盟委员会主席冯德莱恩祝愿他"早日康复"。她在社交媒体平台X上发帖说："政治暴力在民主国家没有立足之地。"

不过，欧洲民主国家长期以来一直为特朗普在2024年美国大选中可能获胜的前景感到揪心。人们普遍担忧，为了迅速结束俄罗斯的战争，特朗普可能会迫使乌克兰向俄罗斯割让领土。这样做可能会鼓励俄罗斯总统普京进一步扩张俄罗斯的领土，并威胁到波罗的海国家。

欧洲对外关系委员会政策研究员洛斯（Rafael Loss）表示，如果特朗普当选下一任美国总统，可能会引发"领导危机"--毕竟，美国在全球关键问题上领导西方联盟。洛斯说："如果特朗普决定与普京达成任何结束乌克兰战争的安排，并把乌克兰置于险境，那么这将大大增加对欧洲其他地区的威胁。"

他会让美国退出北约？ 图像来源: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

特朗普会让美国退出北约吗？

特朗普甚至可能会让美国退出北大西洋公约组织（北约）。特朗普的前国家安全顾问博尔顿在今年早些时候的一次采访中说，他相信特朗普会退出北约。这再次引发了欧洲的担忧。

如果特朗普与欧洲志趣相投的极右翼团体或政客走得很近，他可能会以牺牲目前美国和欧洲几个国家所青睐的更加自由或中间立场为代价，来加强这些团体的力量。

洛斯说："此外，美国为北约提供了重要的军事装备能力，其中一些对欧洲的防御至关重要，但并不在欧洲制造。"

斯潘：应该同特朗普团队接触 图像来源: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

与特朗普团队保持联系以防万一

至少一年时间以来，欧洲各国首都一直在努力思考如果特朗普重新掌权该如何应对，尽管公开谈论的并不多。巴黎智库雅克·德洛尔研究所的欧洲和国际政治副教授兼研究员哈罗什（Pierre Haroche）表示："事实上，桌面上并没有明确的方案，部分原因是没有人想要发出他们预期特朗普当选或被特朗普抛弃的信号，尽管这多年来这一直是可能发生的情景。"

随着特朗普的支持率飙升，一些欧洲政党官员开始与他的关系网络联系。最近在华盛顿特区举行的北约峰会期间，北约代表团的几名成员会见了与特朗普关系密切的共和党人。

在共和党全国代表大会的观众中，有德国中右翼反对党基民盟的议员斯潘（Jens Spahn）。他在接受德国之声采访时说："我们不应该重蹈上次他成为总统时的错误--当时没有人与他的团队真正建立联系。"

斯潘采取了和解的语气，他说虽然他不喜欢特朗普的风格，但在加强北约的欧洲部分等一些想法上，他看到了共同点。

特朗普获胜后欧洲将会分裂？

一些专家表示，特朗普的冷淡态度正在促使欧洲更多地管理自己的防务，而这些防务最初是根据美国的支持程度来计划的。前欧盟委员会主席容克在特朗普担任总统期间于2017年设立了欧洲防务基金，这是欧洲人为更好地准备迈出的一大步。

哈罗什认为，特朗普连任的最严重后果可能是欧洲的分裂。他说："真正的风险在于，每个人都在关注自己的利益，无法在应对诸如俄罗斯侵略等共同威胁时达成一致立场并采取一致行动。"

在大会上，特朗普宣布万斯为他的副总统人选，万斯与特朗普一样是匈牙利总理欧尔班·维克多的支持者。媒体称万斯为特朗普极右翼MAGA运动的继承人，对跨大西洋联盟来说是个坏消息。

万斯：特朗普会把乌克兰交给普京 图像来源: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

选择万斯向欧洲发出了什么信号？

万斯在2022年与前特朗普战略顾问班农（Steve Bannon）一起做的一次播客中说："我真的不在乎乌克兰会发生什么。"

在今年早些时候的慕尼黑安全会议上，万斯说美国的安全重点将转向印太地区，并呼吁欧洲自行管理防务。他在会议上说："世界各地有很多坏人。而我对东亚的一些问题比对欧洲更感兴趣。"

德国绿党联合领导人里卡达·朗（Ricarda Lang）在会议上作为联合小组成员说，万斯毫不掩饰地表示特朗普会"将乌克兰交给普京"。

在特朗普宣布万斯为副总统人选后，朗在X上发帖称，万斯作为竞选伙伴的选择"对欧洲来说令人担忧"。

德国议员麦卡利斯特（David McAllister）在接受德国之声采访时详细说明了为何万斯的提名引起了欧洲的警觉。他说："首先，他坚决反对美国进一步支持乌克兰对抗俄罗斯的入侵。其次，他支持对欧洲进口商品加征额外关税。第三，他批评欧洲过于依赖欧元。"

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美国国防收益与孤立主义

专家表示，特朗普和万斯的孤立主义外交政策与美国国防工业的利益相冲突。如果特朗普想要撤回美国的保护，那么欧洲人可能会对购买昂贵的美国国防设备兴趣减少。

哈罗什说，国防支出一直是获取"美国善意和支持"的间接方式。哈罗什说："特朗普可能难以调和'美国优先'与'经济优先'之间的关系。"

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