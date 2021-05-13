 欧洲四分之一成年人口抵制疫苗 | 科技环境 | DW | 14.05.2021

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科技环境

欧洲四分之一成年人口抵制疫苗

當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。

Bulgarien Corona-Impflkampagne

研究顯示，保加利亞對疫苗的猶豫程度最高。

（德国之声中文网）根據歐洲提升生活與工作基金會（Eurofound）週四公佈的研究，四分之一的成年人說他們不太可能接種新冠疫苗，同時這群人也有更依賴社交媒體的傾象。結果顯示，整個歐盟有超過四分之一（27%）的受訪者表示，他們不太可能或非常不可能接受疫苗注射，其中男性對疫苗的持疑程度（29%）比女性（25%）略高。該研究執行期間為今年的二到三月，約有47000人參與此線上調查。

歐洲各國接種意願存在明顯差異

歐洲各地的受訪者之間也存在明顯的差異。除了法國（48.7%）和奧地利（56.8%）之外，所有西歐成員國的接種意願—表示相當可能或非常可能接種疫苗的人—都在60%以上。在德國，有61%的人表示他們很有可能或非常可能接種疫苗，愛爾蘭（86.5%）、丹麥（86.1%）以及其他地中海和北歐國家也都高於80%。相較之下，東歐國家對於施打疫苗的意願低得多，如羅馬尼亞（59%）和保加利亞（33%）。

Frau telefoniert über eine Freisprecheinrichtung an der Bushaltestelle

與媒體使用行為及年齡有關

該調查發現，對疫苗猶豫不決的主要影響是花在社交媒體上的時間，以及所使用媒體的性質。在那些使用社交媒體作為主要新聞來源的受訪者中，表示不可能接種疫苗的比例上升到40%。在同時依賴傳統媒體（包括報刊、廣播和電視）的人中，只有大約18%懷疑疫苗的作用。

數據也顯示，年齡層介於35至49歲的人比起年輕人或老年人更不願意接種疫苗。學生、就業者或退休者對疫苗的猶豫程度低於平均值，而失業者和患有長期疾病的人則更加猶豫不決。

需要更明確的溝通

歐洲提升生活與工作基金會高級研究經理阿倫特（Daphne Ahrendt）說，這些結論強調了對於疫苗的有效性和安全性進行明確溝通的重要。「疫苗在對抗新冠病毒中發揮著關鍵作用，但不幸的是，這些發現反映出在疫苗的有效性和安全性方面未能提供有說服力的明確溝通。」

阿倫特也指出：「對疫苗的信任與對機構的信任有關，這主要是政策制定者的問題，但整個社會也都有集體責任，確保我們就疫苗的安全性和重要性進行溝通並發布正確和安全的訊息。」

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