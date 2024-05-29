欧洲商界领袖：未来三年欧中关系将恶化

最新调查显示，大多数欧洲企业的首席执行官认为，未来三年欧中关系将恶化，欧盟的去风险战略和北京与莫斯科的密切关系被认为是最大的摩擦因素。

（德国之声中文网）大多数欧洲企业的首席执行官认为，未来三年欧中关系将恶化，欧盟的去风险战略和北京与莫斯科的密切关系被认为是最大的摩擦领域。

欧洲工业圆桌会议（ERT）发布的最新调查发现，54%的受访者认为欧中关系将恶化，仅有7%的人认为欧中关系会改善。欧洲工业圆桌会议的成员包括荷兰阿斯麦（ASML）和英国联合利华（Unilever）等欧洲大型企业的首席执行官和董事长。

欧盟是中国最大的商品出口市场，而中国是欧盟第三大商品出口市场。

在ERT周三（5月29日）公布的调查中，西方跨国公司驻华首席执行官比欧洲同行更乐观，认为中欧关系不会发生变化的人数超过了认为中欧关系恶化的人数。

这两类人都认为，欧盟减少对中国依赖（特别是在关键矿产和技术方面）的战略--""--是双边摩擦的首要问题。

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首席执行官们尤其是常驻中国的首席执行官们也认为北京和莫斯科的"新时代"伙伴关系是一个主要风险。

中国与美国的关系以及中国工业产能过剩被认为是中欧关系未来摩擦的其他关键因素。

这项调查还发现，总体而言，与六个月前相比，欧洲企业首席执行官们对商业环境更加乐观。然而，大部分乐观情绪来自于企业在欧洲以外的业务前景。

首席执行官们认为，6月6日至9日欧洲议会选举后产生的欧盟新领导层将通过简化监管和完善欧盟单一市场，对欧洲经济前景产生最大的积极影响。

（路透社）

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