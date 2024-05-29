  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
经济中国

欧洲商界领袖：未来三年欧中关系将恶化

2024年5月29日

最新调查显示，大多数欧洲企业的首席执行官认为，未来三年欧中关系将恶化，欧盟的去风险战略和北京与莫斯科的密切关系被认为是最大的摩擦因素。

https://p.dw.com/p/4gQD9
Symbolbild | EU - China
图像来源: Rainer Unkelimago images

（德国之声中文网）大多数欧洲企业的首席执行官认为，未来三年欧中关系将恶化，欧盟的去风险战略和北京与莫斯科的密切关系被认为是最大的摩擦领域。

欧洲工业圆桌会议（ERT）发布的最新调查发现，54%的受访者认为欧中关系将恶化，仅有7%的人认为欧中关系会改善。欧洲工业圆桌会议的成员包括荷兰阿斯麦（ASML）和英国联合利华（Unilever）等欧洲大型企业的首席执行官和董事长。

欧盟是中国最大的商品出口市场，而中国是欧盟第三大商品出口市场。

在ERT周三（5月29日）公布的调查中，西方跨国公司驻华首席执行官比欧洲同行更乐观，认为中欧关系不会发生变化的人数超过了认为中欧关系恶化的人数。

这两类人都认为，欧盟减少对中国依赖（特别是在关键矿产和技术方面）的战略--""--是双边摩擦的首要问题。

全球化时代结束了吗？

首席执行官们尤其是常驻中国的首席执行官们也认为北京和莫斯科的"新时代"伙伴关系是一个主要风险。

中国与美国的关系以及中国工业产能过剩被认为是中欧关系未来摩擦的其他关键因素。

这项调查还发现，总体而言，与六个月前相比，欧洲企业首席执行官们对商业环境更加乐观。然而，大部分乐观情绪来自于企业在欧洲以外的业务前景。

首席执行官们认为，6月6日至9日欧洲议会选举后产生的欧盟新领导层将通过简化监管和完善欧盟单一市场，对欧洲经济前景产生最大的积极影响。

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

依必安派特在中国已经经营了近30年，其在德国工厂的大量零部件也需要由中国工厂提供

去风险不碍做生意?在华德企的“中国战略”

去风险不碍做生意?在华德企的“中国战略”

欧盟提出对华关系“去风险”已经一年有余，德国政府去年出台的“中国战略”也大力呼吁经济界降低其中国业务的风险。然而，依旧有不少企业追加投资在华业务。显然，企业眼中的“去风险”和政界所希望的有很大的不同。
经济2024年4月9日
China Evergrande

欧盟商会调查：在华企业市场信心持续下降

欧盟商会调查：在华企业市场信心持续下降

中国2023年初重新开放后，并未出现预期的经济强势反弹。欧洲企业在华营商更困难，除中国内需疲弱之外，有关优先本土企业或者不清晰的规定，也增加了不确定性。半数受访企业计划削减成本，其中包括通过裁员。
经济2024年5月10日
德国杜伊斯堡的中欧班列货运枢纽

调查：德国企业对华“去风险”成效可圈可点

调查：德国企业对华“去风险”成效可圈可点

根据德国ifo经济研究所新发布的调研报告，在家具和汽车制造领域，德国企业降低对中国依赖度的努力已经取得显著成效。而相比之下，化工产业不仅没有做到“去风险”，反而还更加依赖于从中国进口的原材料和中间产品。
经济2024年4月12日
显示更多