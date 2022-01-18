 欧洲商会：香港持续封锁恐危及其金融中心地位 | 经济纵横 | DW | 26.01.2022

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经济纵横

欧洲商会：香港持续封锁恐危及其金融中心地位

香港欧洲商会在一份报告草案中指出，由于一直采取严格的防疫规定，香港可能要等到2024年年初才会重新开放，但这可能引发外国公司和员工的外流，并危及其金融中心的地位。

今年1月，香港感染病例数量突然激增。香港政府努力想控制住新一波疫情。

今年1月，香港感染病例数量突然激增。香港政府努力想控制住新一波疫情。

（德国之声中文网）路透社获得的一份香港欧洲商会拟成的报告草案指出，由于中国国产开发研制的疫苗效力有限，迫使中国大陆对旅行继续保持严格限制。

欧洲商会拒绝对这一报告草案发表评论。

这份报告草案还称，最可能出现的情况是在中国自主研发生产的mRNA疫苗对14亿中国人进行广泛施打之后，香港才重新开放。而这可能就要等到2023年年底到2024年年初才能实现。

报告认为，如果真的出现这种情况，就有可能产生企业离开亚洲金融中心的“连带效应”。

报告称，“我们（欧洲商会）预计，香港有可能会出现有史以来最大的一次外国人离港潮，离港人员数量之大可能是近期历史上该地区所有城市中未曾有过的。”

虽然香港去年大部分时间里成功地控制了疫情，但它已经成为世界上最闭锁的地方之一。旅行限制和阶段性封锁加速了香港的人才流失。

今年1月，香港感染病例数量突然激增。香港政府努力想控制住新一波疫情。

欧洲商会的报告草案称，在这种情况下，跨国公司将越来越多地把以中国市场为重点的团队迁往大陆，或将其亚洲区域分部迁移到新加坡或首尔。届时，香港将会失去其作为国际商业中心的吸引力，以及为中国经济做出贡献的潜力。国际人才的离开也可能破坏香港“继续保持世界一流大学地位的潜力”。

欧洲商会在报告中建议香港政府加快疫苗接种，同时将隔离期从21天缩短到7至14天。

欧洲商会在报告中建议香港政府加快疫苗接种，同时将隔离期从21天缩短到7至14天。

加快疫苗施打，缩短隔离时间

路透社指出，与中国大陆不同，香港高度依赖商务旅行和货物进口。

严格的飞行限制大幅消弱了香港作为全球主要的货运转运和旅行中心的作用。由于防疫措施的限制，到港人数大大减少，而且几乎没有人可以通过香港过境。

与香港相比，竞争对手新加坡已经放松了防疫措施，同时也开始放宽边境管制。

香港居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，相比之下，新加坡则高达91%。

香港多数老年人尚未接种过疫苗。

这份报告还描述了其它一些可能性，包括中国大陆出现不可控制的疫情爆发导致香港封锁与大陆边境的可能性，以及香港重新向大陆之外的世界其它地区开放的设想等等。

另外还有一种假设是香港爆发不可控的疫情，这会导致任何额外的防疫措施都变得没有意义。这种情况下香港可能会有多达2万名老人死于新冠疾病。

欧洲商会在报告中建议香港政府加快疫苗接种，同时将隔离期从21天缩短到7至14天。

报告称，外国企业应该做出这样的设定：香港在未来12个月到36个月的时间里“对国际旅行采取半关闭”。而人才，特别是守住人才，将成为“一种宝贵的商品”。

（路透社）

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