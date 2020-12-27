欧洲启动新冠疫苗接种 力拼终止疫情扩散

(德国之声中文网) 包括法国丶意大利丶奥地利丶葡萄牙和西班牙在内的欧盟成员国已启动了大规模新冠疫苗接种计划，多数国家首批接种疫苗的是医护人员。

在圣诞节前不久，欧洲药品管理局批准了德国BioNTech与辉瑞研发的新冠疫苗后，欧盟的疫苗接种工作于27日正式展开。第一批的疫苗在25日与26日送抵欧盟各国。每个成员国都被赋予了如何实施并推广疫苗接种的任务，德国丶匈牙利和斯洛伐克这三个成员国提前至26日开始接种疫苗。

在疫苗运抵斯洛伐克几个小时后，该国政府於26日傍晚开始让医护人员注射第一剂疫苗。该国总统卡普托娃 (Zuzana Caputova) 预计於27日接种疫苗。

斯洛伐克是继匈牙利之后，第二个在第一剂新冠疫苗到达后便立即展开疫苗接种工作的欧盟国家，此举也打乱了欧盟原订27日在27个成员国协调推出第一批新冠疫苗的计画。

欧盟国家迄今已有至少1600万起新冠确诊案例和超过33.6万例死亡病例。

德国27日展开疫苗接种

德国27日也正式开启新冠疫苗接种行动。居住在东部萨克森-安哈特州一家养老院的101岁老奶奶克沃依扎拉（Edith Kwoizalla）成为全德国接受新冠疫苗接种的第一人。据悉，她目前状况良好。她和该养老院居住的另外40名老人，以及10名护工人员在周六就提前接受了疫苗接种。

当地防疫指挥中心工作人员对媒体解释道，之所以提前一天，是出於疫苗存放期限的考虑，必须争分夺秒。德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）对首位老人接受疫苗表示祝贺，但也对该地擅自提前施打疫苗表示意外。他在周六的新闻发布会上表示，德国各地的疫苗中心已经准备就绪，开启这次有史以来最大规模的疫苗接种行动。

德国已建立了400多个新冠疫苗接种中心，然而，德国之声的记者哈瑟 (Nina Haase) 却说，德国目前收到的新冠疫苗剂量远远不够，这也让德国的医疗体系感受到很大的压迫感。

德国卫生部长斯潘表示，疫苗接种的开启并不意味着战胜新冠疫情，「要真正摆脱疫情的困扰，还需要我们继续坚持下去」。他表示，到明年3月底，德国应该能够有1200万支疫苗可供使用。由於新冠疫苗须先後打两次，所以这些药剂应该能够给大约550万到600万人提供免疫保护。

斯潘估计，到明年夏天，德国应该有能力为全体民众提供接种新冠疫苗的条件——前提是更多的疫苗得到有关机构的批准。除了现在已经获批的德国BioNTech和美国辉瑞联合研发的疫苗之外，美国公司Moderna的疫苗也已经提交申请，预计欧洲药品管理局将最迟在1月6日做出是否批准其投入使用的决定。

德国辉瑞疫苗冷链疑不符规定

然而同一天，德国的巴伐利亚却传出医护人员发现当地的辉瑞疫苗冷却温度可能不符合规定，导致当地至少8个城市必须延缓施打疫苗。巴伐利亚州的利希滕费尔斯区发布一项声明表示：「当医护人员确认冷藏箱中的温度时，他们怀疑对该批疫苗的冷链似乎不符合规定。」

利希滕费尔斯区的发言人说，医务工作者发现，一个疫苗运输冷箱中的温度已经上升到15摄氏度，高于德国BioNTech与辉瑞所要求的最高摄氏8度的标准。

BioNtech公司表示，它负责向德国25个配送中心发货，德国联邦各州和地方政府则负责向疫苗接种中心和流动疫苗接种小组发货。BioNTech发言人说：「各地政府自行决定如何发货至疫苗接种中心。」

法国、西班牙与义大利开始接种疫苗

法国在第二波新冠疫情中，每天约新增1.5万名感染者，该国於26日收到第一批新冠疫苗。法国当局表示，他们将首先在大巴黎地区和勃艮第-弗朗什-孔特地区开始接种疫苗。

与此同时，在意大利，政府将在全国各城镇的广场设立临时性的太阳能保健中心。德国之声驻罗马的记者古派塔 (Seema Gupta) 表示，意大利政府已经订购了2亿剂新冠疫苗，最初将由全国21个疫苗中心管理。她说：「在义大利施打新冠疫苗是免费且非强制性的。该国政府鼓励人民施打疫苗。」

在西班牙，政府透过飞机将新冠疫苗运送至该国各岛屿领土和位於北非的休达和梅利利亚。葡萄牙正在为其大西洋的亚速尔群岛和马德拉群岛建立单独的冷藏库。

BioNTech与辉瑞的疫苗的配送对欧盟各国来说是一个挑战，因为该疫苗必须在零下80摄氏度（-112华氏度）左右的超低温下储存。

英国将批准牛津研发的新冠疫苗?

英国是全球第一个批准BioNTech与辉瑞的新冠疫苗的国家。根据该国政府制定的新冠疫苗施打计划，英国有望从1月4日起，推出由牛津大学和英国跟瑞典制药公司阿斯利康研发的新冠疫苗。

英国的周日电讯报报道称，政府希望在未来两周内替200万人注射第一剂牛津疫苗或BioNTech与辉瑞的疫苗。虽然牛津疫苗有望在几天内获得医疗监管机构的批准，但英国卫生部27日表示，政府必须给药品和保健品监管局时间来对牛津与阿斯利康研发的新冠疫苗数据进行审查。

卫生部发言人在评论电讯报的报道时说：「我们现在必须给药品与保健品监管局时间开展重要工作。我们必须等待其建议。」

阿根廷开始施打俄制新冠疫苗

与此同时，阿根廷27日也表示，在卫生当局批准紧急使用后，该国将于29日开始为民众接种最近交付的俄罗斯斯普特尼克五型新冠疫苗。阿根廷总统费尔南德斯 (Alberto Fernandez) 和各省省长表示，卫生人员将在72小时内收到疫苗。他们24日约有30万剂疫苗运抵阿根廷，预计后续的疫苗将在2021年初运抵。

一些西方科学家对俄罗斯批准其疫苗的监管过程表示担忧。但俄罗斯当局表示，这些批评是没有根据的。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社、法新社)

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