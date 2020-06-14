欧洲各地示威反对警察暴力 

（德国之声中文网）本周六，法国各大城市的数千名民众举行了抗议活动。集会气氛总体和平。在巴黎，当一些示威者爬上象征法兰西共和国的玛丽安雕像时，警方与示威者发生冲突。警察发射了催泪瓦斯，试图驱散市中心的游行队伍。马赛、里昂、蒙彼利埃和波尔多等地的民众也举行了示威活动。

在巴黎，民众们走上街头，抗议24岁黑人男子特拉奥雷（Adama Traoré）2016年被警方拘留期间身亡事件。特拉奥雷的姐姐要求对事件重新进行调查。她将弟弟的案件与弗洛伊德的死亡事件进行比较："我们今天聚集在一起是为了谴责警察暴力、社会暴力和种族暴力。"

反对示威者的右翼分子从屋顶上打出大横幅，上面指责示威者是 "反白人种族主义"。不过，这条横幅被剪断，可能是楼下的居民在阳台上剪段了横幅。

上周末，法国已经有2.3万人走上上街游行，反对警察暴力。本周四和周五，巴黎和其他城市的警察也举行了抗议活动，反对潜在种族主义的指控。

除了法国，德国、英国和瑞士等国家，周六也举行了反对种族歧视和反对警察滥用暴力的示威活动。在苏黎世，有1万多人上街游行。一些人举着 "白人的沉默就是暴力 "等标语。

世界各地的反种族主义示威浪潮 巴黎：战神广场上的抗议 数天前，法国警方刚动用催泪瓦斯驱赶过示威者；所预告的上周六（5月6日）在埃菲尔铁塔和美国大使馆前举行的示威活动起初也遭当局禁止。然而，在首都巴黎及其它地方，成千上万人仍走上街头，声讨种族主义。在各大城市的郊区，针对黑人的警察暴力尤为普遍。

世界各地的反种族主义示威浪潮 列日：禁令之下照样示威 与大多数欧洲国家一样，在对世界其它地区的殖民剥削和欺压方面，比利时也占有一份。如今的民主刚果曾是国王利奥波德二世（Leopold II）的私产，并在他的名下，建立了一个种族主义的非法政权。尽管有因新冠疫情导致的禁令，在首都布鲁塞尔以及安特卫普和列日等重要城市，人们仍举行了反对种族主义的示威游行。

世界各地的反种族主义示威浪潮 慕尼黑：多彩巴伐利亚 德国境内最大规模示威活动发生在慕尼黑，有３万人参加。科隆、法兰克福和汉堡等城市也出现较大规模示威活动。由于参与者源源不断，在首都柏林，警方不得不一度封锁进入亚历山大广场的通道。

世界各地的反种族主义示威浪潮 维也纳：示威人数超５万 根据警方提供的数字，在奥地利首都维也纳，上周五就聚集了约５万人，成为数年来最大规模的示威浪潮之一。这些年奥地利其实也发生过“伊维萨岛丑闻”及2019年右翼联合政府崩解这样的重大事件。据记者报道，一辆警车也被人喷上了“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）这样的字眼。

世界各地的反种族主义示威浪潮 索非亚：禁令无用 与其它众多欧洲国家一样，保加利亚目前也禁止十人以上集会。然而，仍有成百上千人在首都索非亚聚集一起，呼喊乔治·弗洛伊德生前的最后一句话“I can't breathe”（我无法呼吸），并同时提醒人们不要忘了保加利亚社会中也存在种族主义现象。

世界各地的反种族主义示威浪潮 都灵：新冠时期的抗议 在都灵，这位女性索性把自己的政治诉求贴在了因冠状病毒瘟疫而必须佩戴的口罩上：“在意大利，黑人的命也是命。”在罗马和米兰也发生示威，其规模可能是自意大利实施新冠限制措施以来最大的。欧盟各国中，意大利是非洲移民的最大接收国之一。

世界各地的反种族主义示威浪潮 里斯本：现在行动！ 在葡萄牙首都里斯本，这两名示威者拉开的一面横幅上写着“现在行动”。此次集会未获批准，不过，警方还是未加干预。在葡萄牙，也一再发生针对黑人的的警方暴力。2019年1月，在一次类似事件发生后，成百上千人自发举行示威，警察向他们发射了橡皮子弹。

世界各地的反种族主义示威浪潮 墨西哥城：弗洛伊德和洛佩斯 在墨西哥，除了乔治·弗洛伊德之死，泥瓦匠乔万尼·洛佩斯（Giovanni Lopez）的类似命运也震动了全国。今年５月，因未戴口罩，洛佩斯在西部的哈利斯科州（Jalisco）被捕，并显然死于警方暴力。自数天前一段此次执法行动的视频曝光以来，墨西哥示威者们的愤怒情绪增加。

世界各地的反种族主义示威浪潮 悉尼：对原住民的种族主义 悉尼举行的示威集会以传统的烟熏仪式开始。至少２万名参加者不仅以此表达对弗洛伊德的声援，而且，也表达与同样成为警方种族主义暴力牺牲品的澳洲原住民的团结。示威者们要求，不能再有任何原住民在被警方拘留期间死亡。

世界各地的反种族主义示威浪潮 比勒陀利亚：高举的拳头 高举的拳头是#BlackLivesMatter运动的一种象征。其实，这一象征的历史要长得多：1990年 2月，自由斗士纳尔逊·曼德拉被南非种族隔离政府从狱中释放，在重获自由的一刻，他将拳头伸向空中，就像现在的这位比勒陀利亚的示威者。在南非，白人依旧常常受到优先对待。 作者: David Ehl



在伦敦，数百人无视警察和当局发出疫情期间不要参加大规模集会的警告，参加了抗议活动。同时，极右翼团体也举行了集会。极右翼示威者与警方发生冲突。据警方称，示威活动大体和平，但也发生了针对警察的暴力事件。英国内政大臣巴特尔(Priti Patel) 批评指出，暴力事件是完全不能接受的。她说，任何参与制造骚乱和暴力的人都要受到法律的制裁。

文木 /雨涵 (法新社，德新社)