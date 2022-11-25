 欧洲各国的入籍门槛高低不同 | 文化经纬 | DW | 03.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

欧洲各国的入籍门槛高低不同

德国正在讨论降低入籍门槛、允许双重国籍的改革计划。那么，欧洲各国的入籍条件都有哪些相同与不同呢？

欧洲各国对入籍途径的规定差异很大。图中为德国护照

欧洲各国对入籍途径的规定差异很大。图中为德国护照

（德国之声中文网）两本护照、快速入籍和“黄金签证”——双重或多重公民身份已经是许多欧洲国家日常生活的一部分。德国也在正在跟随这一趋势，计划对国籍法进行改革。

目前，部分欧洲国家不允许拥有双重国籍：德国、荷兰、奥地利、爱沙尼亚、保加利亚、西班牙、挪威、拉脱维亚和立陶宛等。这些国家对例外许可都有非常严格的规定。

另一些国家则认为获得公民身份的预期是一种商业模式。在希腊、土耳其、葡萄牙、马耳他和其他一些国家，外国人投资房地产、开办企业或进行资本投资，可以获得“黄金签证”和居住权。

欧洲各国入籍规定差异很大

欧洲各国对入籍途径的规定差异很大。由于全球移民和难民的增长，跨国婚姻的增加和技术工人的普遍短缺，许多欧洲国家自2000年以来已经修订了国籍法。

父母身份和出生地决定了儿童的公民身份，但对成年移民的规定有所不同。

在法国、英国、葡萄牙、波兰、瑞典、芬兰和比利时，入籍的障碍相对较低，移民通常在合法和不间断地居留5年后就可以申请入籍。如果移民与欧洲国家公民结婚，这一期限将缩短为3年。移民也可以在入籍后保留原来的国籍。

瑞士、奥地利、意大利、西班牙、保加利亚、捷克共和国和斯洛文尼亚等国要求移民合法和连续居住至少10年才有资格申请入籍。德国、爱尔兰、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克要求8年，丹麦要求9年。

2018年，一些德国新公民与总统施泰因迈尔及时任汉堡市长（2021年当选总理的）肖尔茨合影

2018年，一些德国新公民与总统施泰因迈尔及时任汉堡市长（2021年当选总理的）肖尔茨合影

德国新法将允许多重国籍

如果德国改革国籍法，也将加入倡导低门槛入籍的国家行列。据德国内政部称，如果获得通过，新的国籍法将“实现多重公民身份，并简化德国入籍手续”。

根据新起草的法律，因个人或职业原因申请第二国籍的德国公民，例如居住在国外，将不再需要放弃德国国籍。已取得德国公民身份的土耳其公民将能够重新申请土耳其护照。

律师和移民专家泽兰(Ünal Zeran)认为，这项改革早该进行了。“对我来说，当务之急是引入多重国籍，以实现平等待遇原则。”他告诉德国之声，“许多在德国生活和工作了40年的土耳其家庭感到受到歧视，因为很多人都有了这个选择，而他们没有。”

在德国，除了德国国籍之外，还有一些方式可以拥有另一个国籍。例如，欧盟公民被允许保留他们原来的国籍。在德国出生、父母是外国人的孩子，不需要在22岁之前选择国籍。而且由于不能从原籍国家解除公民身份——包括很多难民，许多归化的德国人可以保留他们原来的护照。

根据德国内政部的信息，内政部长费泽尔（Nancy Faeser）领导起草的国籍法改革草案还在内部审查阶段，目前尚不知道最终草案何时提交给联邦议院进行投票表决。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

德国新“绿卡” 你想申请吗？

DW.COM

为何去年加入德国籍的人数下降？

去年新加入德国籍的外国人数量减少了15%。其中的原因同英国脱欧和新冠疫情大有关联。  

德国的入籍考试有多难？

德国国徽是什么样的？在德国，人们什么时候盛装打扮，还戴着假面具？年满多少岁在德国有选举权？若要想加入德国籍，除了在德国合法生活了8年、有足够德语水平等多个条件外，还得参加所谓入籍考试，回答33个选择题。  

闲话德国：德国护照大甩卖

过去获得德国籍需要多方面的努力，今天德国好像求着外国人入籍。至少专栏作者张丹红有这样的印象。不过并不是每个外国人都领德国人的情。  

德国融合部长会议：降低移民子女入籍门槛

德国融合部长会议呼吁修改国籍法（StAG），将留居德国的外国人子女入籍的等待时间从目前的8年缩短到6年，入籍德语水平测试降为B1。  

六成新入籍公民保留原护照

双重国籍问题一再成为激烈争议对象。联邦德国政府有意避免多国籍现象，但实际上，拥有双重国籍的人越来越多。  

相关内容

Deutsche Reisepaesse liegen auf einem Stapel. Foto: Winfried Rothermel

德国计划大幅降低入籍门槛？ 25.11.2022

不需要等待时间，不需要放弃原有国籍，对老年人和儿童另有特别优惠：据媒体报道，德国内政部长正在计划推出入籍改革，大幅放宽加入德国国籍的限制。

ARCHIV - 22.10.2012, Brandenburg, Eisenhüttenstadt: Eine syrische Familie sitzt vor einem Asylwohnheim der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg. Der Bundestag befasst sich in seiner Sitzung unter anderem mit der Reform des Familiennachzugs in der EU. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国融合部长会议：降低移民子女入籍门槛 02.05.2021

德国融合部长会议呼吁修改国籍法（StAG），将留居德国的外国人子女入籍的等待时间从目前的8年缩短到6年，入籍德语水平测试降为B1。

08/03/2022 *** Berlin, ukrainische Flüchtlinge kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Die Ukrainer selbst möchten nicht als Flüchtlinge angesehen werden, sondern als Reisende. Ankommende mit Gepäck und Hund auf dem Bahnsteig.

乌克兰难民 在德可领社保 在美难以落足 11.04.2022

根据德国联邦政府以及各州政府达成的协议，从今年6月起，所有在德国的乌克兰难民都可以自动获得“避难身份”，领取Hartz-IV最低保障金。与此同时，承诺接收10万名乌克兰难民的美国，今年3月只接收了12人。

广告
Kroatische Flagge und EU-Flagge

申根区新成员克罗地亚

12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。  

「我知道我是一名芭蕾舞者」

帕万·库马尔生活在印度的一个小村庄，他的梦想是成为一名专业的芭蕾舞者。他不顾家乡亲人的反对和怀疑，自学苦练，终于得到了在一家知名舞蹈工作室面试的机会，他会成功吗？  