欧洲及德国议会代表团访问台湾

（德国之声中文网）欧盟及德国绿党访问团周一（3月25日）开始对台湾进行为期4天的访问，当天在总统府拜会了蔡英文总统以及同外长吴钊燮举行了会谈。

蔡英文总统表示，面对威权主义的扩张和虚假信息的威胁，台湾加强了与其他民主国家的合作，共同维护地区的民主、自由和稳定发展。根据她办公室的一份声明，她表示此次访问将有助于促进就共同关心的问题进行交流。

此次访问团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）目前尚担任欧洲议会中国事务小组组长。该团其他成员还包括欧洲议会副议长、来自芬兰的郝塔拉（Heidi Hautala），以及布鲁格（Agnieszka Brugger）、德国议院友台小组副组长徐德分（Till Steffen）、米榭托维克（Boris Mijatović）等议员。后面3位均为德国联邦议会议员。郝塔拉是继2022年欧洲议会副议长贝尔（Nicola Beer）之后第二位以这个身份访台的欧盟高阶官员。

包瑞翰在台北说，欧盟与台湾的合作是基于共同的人权、民主和 "法治价值"，"在此基础上，我们建立了我们的团结"。他还表示，此次访问的目的，还在于增进与台湾的实质性合作的机会，加强台欧伙伴关系。

上周，台湾当选副总统萧美琴刚刚访问了欧洲国家捷克、比利时、波兰与立陶宛。在比利时逗留时，萧美琴已同包瑞翰进行了会面。这也是台湾副总统首次在就职前受邀访问欧洲议会。

台湾外交部发文指出，"包瑞翰是我國堅實友人，協助我國事蹟不勝枚舉，以多種方式支持台歐深化實質夥伴關係，並舉辦多場以台灣為主題的研討會及圓桌會議，帶動歐洲政治圈對台灣議題的討論與反思，對形塑泛歐友我氛圍及論述貢獻良多。"

2022年11月，台湾外交部将「特種外交獎章」颁发给包瑞翰，由于正感染了新冠病毒，包瑞翰以视讯方式接受了吴钊燮外长颁发的奖章。次年7月，欧洲议会外交委员会代表团访台，包瑞翰也在其中。

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包瑞翰将离开欧洲议会

2021年开始受到北京制裁的包瑞翰，在今年6月份欧洲议会选举后将不再担任欧洲议员，从而接任德国外交部新成立的德国台湾对话平台联席主席一职。该平台的主旨是，在双边经贸往来加强的背景下，促进公民社会之间的活跃交流。该对话平台将包括德、台各自12位成员，由两名联席主席负责。他们将每年会晤一次，轮流在德国和台湾举行。

在接受ChinaTable访问时，包瑞翰说，希望人们不再继续通过"两岸关系"的棱镜关注台湾。"我会试图同台湾伙伴一道进一步加强公民社会的活力。"

(综合报道)

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