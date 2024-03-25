欧洲及德国议会代表团访问台湾

上周刚在布鲁塞尔会晤了候任台湾副总统萧美琴，德台对话平台联席主席之一的包瑞翰又率领欧洲及德国绿党代表团访问台湾。
（德国之声中文网）欧盟及德国绿党访问团周一（3月25日）开始对台湾进行为期4天的访问，当天在总统府拜会了蔡英文总统以及同外长吴钊燮举行了会谈。
蔡英文总统表示，面对威权主义的扩张和虚假信息的威胁，台湾加强了与其他民主国家的合作，共同维护地区的民主、自由和稳定发展。根据她办公室的一份声明，她表示此次访问将有助于促进就共同关心的问题进行交流。
此次访问团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）目前尚担任欧洲议会中国事务小组组长。该团其他成员还包括欧洲议会副议长、来自芬兰的郝塔拉（Heidi Hautala），以及布鲁格（Agnieszka Brugger）、德国议院友台小组副组长徐德分（Till Steffen）、米榭托维克（Boris Mijatović）等议员。后面3位均为德国联邦议会议员。郝塔拉是继2022年欧洲议会副议长贝尔（Nicola Beer）之后第二位以这个身份访台的欧盟高阶官员。
包瑞翰在台北说，欧盟与台湾的合作是基于共同的人权、民主和 "法治价值"，"在此基础上，我们建立了我们的团结"。他还表示，此次访问的目的，还在于增进与台湾的实质性合作的机会，加强台欧伙伴关系。
上周，台湾当选副总统萧美琴刚刚访问了欧洲国家捷克、比利时、波兰与立陶宛。在比利时逗留时，萧美琴已同包瑞翰进行了会面。这也是台湾副总统首次在就职前受邀访问欧洲议会。
台湾外交部发文指出，"包瑞翰是我國堅實友人，協助我國事蹟不勝枚舉，以多種方式支持台歐深化實質夥伴關係，並舉辦多場以台灣為主題的研討會及圓桌會議，帶動歐洲政治圈對台灣議題的討論與反思，對形塑泛歐友我氛圍及論述貢獻良多。"
2022年11月，台湾外交部将「特種外交獎章」颁发给包瑞翰，由于正感染了新冠病毒，包瑞翰以视讯方式接受了吴钊燮外长颁发的奖章。次年7月，欧洲议会外交委员会代表团访台，包瑞翰也在其中。
2021年开始受到北京制裁的包瑞翰，在今年6月份欧洲议会选举后将不再担任欧洲议员，从而接任德国外交部新成立的德国台湾对话平台联席主席一职。该平台的主旨是，在双边经贸往来加强的背景下，促进公民社会之间的活跃交流。该对话平台将包括德、台各自12位成员，由两名联席主席负责。他们将每年会晤一次，轮流在德国和台湾举行。
在接受ChinaTable访问时，包瑞翰说，希望人们不再继续通过"两岸关系"的棱镜关注台湾。"我会试图同台湾伙伴一道进一步加强公民社会的活力。"
(综合报道)
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