 欧洲制造！华为计划在欧洲建厂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲制造！华为计划在欧洲建厂

在美国向欧盟国家施压，促其禁止华为参与5G网络建设的背景下，这家中国企业宣布计划在欧洲建设生产基地，真正实现5G的欧洲制造。

Huawei 5G (picture-alliance/Photoshot)

美国担忧华为会对国家安全形成威胁，也担忧华为会成为中国政府进行网络监控的工具。

DW.COM

欧盟表示将允许会员国采用中国电信巨头华为的设备，但是前提是要严格实施保护国家安全的措施。美国继续呼吁各国不要采用华为产品。 (30.01.2020)

是否使用华为技术和产品，一直都是美国盟友国家难以抉择的问题。伦敦周二做出决定，允许华为参与英国5G网络非核心部分的建设。首相约翰逊希望既不危及国家安全或者和盟友关系，又能让英国使用新技术。华为方面对相关消息表示欢迎。 (28.01.2020)

德国总理默克尔希望联盟党等三月欧盟会议之后，再度就是否将华为排除德国5G网络建设进行讨论。她认为，欧盟在这个问题上取得共识非常重要。 (21.01.2020)

（德国之声中文网）中国电信巨头华为本周二（2月4日）表示，将会在欧洲设立生产基地，以应对美国对欧盟国家施加压力，阻止这些国家让华为参与5G网络建设。华为欧盟机构首席代表刘康(Abraham Liu) 在布鲁塞尔举行的中国春节活动上说："华为比以往更致力于欧洲发展……这就是我们为何决定要在欧洲建立生产基地--这样我们才能真正实现欧洲制造的5G。"

就在几天前，欧盟向各成员国发出建议，可以禁止有安全风险的电信运营商参与5G建设的关键部分。

不过欧盟的表态与英国出台的规定极为相似，并未禁止华为参与5G建设。

欧盟提出的指导方针是其内部经过数月努力磋商的结果。欧盟一直在努力寻找一条中间道路，在5G领域的主导地位和华盛顿方面提出的安全风险之间寻找平衡。

刘康在讲话中承认，科技世界参与地缘政治问题、贸易谈判和国家间的外交对话的比例越來越高，他也暗有所指地向华盛顿发出警告："基于政治动机的怀疑不能解决面临的挑战"。他建议欧盟、美国和中国"在政治讨论中应该投入更多，磋商合作和共同守则"。

在欧洲，是否对华为发出禁令由各成员国自行决定，但欧盟委员会的建议为欧洲各国政府提供了回绝华盛顿的一个说法。

观看视频 02:11

華為的危機感

在欧洲建厂还有助于说服欧盟国家不对华为采取严厉措施，外界都在关注德国，看柏林是否最终决定发出禁令。华为表示会在12个欧盟国家设立两个地区中心和23个研究中心，会聘请1.3万人。   

根据新浪财经报道，去年年末，华为创始人任正非在深圳接受加拿大《环球邮报》采访时谈到为何选择在欧洲建厂，任正非说："这不是考虑成本，而是考虑战略性的需要。"他还表示，如果华为把大量的生产转移到欧洲，虽然成本会略略增加一些，但是增强了欧洲对华为的信任，增加对欧洲的税收、就业指标，有利于华为在欧洲更加紧密地合作。

华为是全球领先的网络技术供应商之一，也是少数几家有能力建设5G网络的公司之一。

 

文木 / 杨威廉（法新社）

 

相关音频视频

華為的危機感  

相关内容

Logo Huawei

不顾美国警告 英国允许华为有限度参与5G 28.01.2020

是否使用华为技术和产品，一直都是美国盟友国家难以抉择的问题。伦敦周二做出决定，允许华为参与英国5G网络非核心部分的建设。首相约翰逊希望既不危及国家安全或者和盟友关系，又能让英国使用新技术。华为方面对相关消息表示欢迎。

Logo Huawei

欧盟有条件开放华为 电信巨头有活路? 30.01.2020

欧盟表示将允许会员国采用中国电信巨头华为的设备，但是前提是要严格实施保护国家安全的措施。美国继续呼吁各国不要采用华为产品。

Huawei 5G

德国5G是否排除华为  默克尔建议欧盟会议后再谈 21.01.2020

德国总理默克尔希望联盟党等三月欧盟会议之后，再度就是否将华为排除德国5G网络建设进行讨论。她认为，欧盟在这个问题上取得共识非常重要。

广告

媒体看中国

Äthiopien Flughafen Addis Abeba | Sicherheitsmaßnahmen gegen Coronavirus (Getty Images/L. Dray)

德语媒体：华春莹网上打嘴仗 专家担忧非洲

中国外交部发言人华春莹在首次网上例行记者会上谴责美国对中国公民入境采取全面限制措施，带了一个很坏的头。《法兰克福汇报》对此予以关注。《每日镜报》援引世卫组织专家指出，尽管非洲还未出现新冠病毒，但这只是个时间的问题。一旦病毒在那里横行，人类将  