欧洲制造！华为计划在欧洲建厂

（德国之声中文网）中国电信巨头华为本周二（2月4日）表示，将会在欧洲设立生产基地，以应对美国对欧盟国家施加压力，阻止这些国家让华为参与5G网络建设。华为欧盟机构首席代表刘康(Abraham Liu) 在布鲁塞尔举行的中国春节活动上说："华为比以往更致力于欧洲发展……这就是我们为何决定要在欧洲建立生产基地--这样我们才能真正实现欧洲制造的5G。"

就在几天前，欧盟向各成员国发出建议，可以禁止有安全风险的电信运营商参与5G建设的关键部分。

不过欧盟的表态与英国出台的规定极为相似，并未禁止华为参与5G建设。

欧盟提出的指导方针是其内部经过数月努力磋商的结果。欧盟一直在努力寻找一条中间道路，在5G领域的主导地位和华盛顿方面提出的安全风险之间寻找平衡。

刘康在讲话中承认，科技世界参与地缘政治问题、贸易谈判和国家间的外交对话的比例越來越高，他也暗有所指地向华盛顿发出警告："基于政治动机的怀疑不能解决面临的挑战"。他建议欧盟、美国和中国"在政治讨论中应该投入更多，磋商合作和共同守则"。

在欧洲，是否对华为发出禁令由各成员国自行决定，但欧盟委员会的建议为欧洲各国政府提供了回绝华盛顿的一个说法。

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在欧洲建厂还有助于说服欧盟国家不对华为采取严厉措施，外界都在关注德国，看柏林是否最终决定发出禁令。华为表示会在12个欧盟国家设立两个地区中心和23个研究中心，会聘请1.3万人。

根据新浪财经报道，去年年末，华为创始人任正非在深圳接受加拿大《环球邮报》采访时谈到为何选择在欧洲建厂，任正非说："这不是考虑成本，而是考虑战略性的需要。"他还表示，如果华为把大量的生产转移到欧洲，虽然成本会略略增加一些，但是增强了欧洲对华为的信任，增加对欧洲的税收、就业指标，有利于华为在欧洲更加紧密地合作。

华为是全球领先的网络技术供应商之一，也是少数几家有能力建设5G网络的公司之一。

文木 / 杨威廉（法新社）