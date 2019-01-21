欧洲创建新支付机制 绕过美国对伊朗制裁

（德国之声中文网）"看，我们在帮助你们"--这是欧洲向伊朗发出的信号。欧洲人希望以这一支付渠道，帮助德黑兰减轻美国强硬制裁的后果。

据北德意志电台(NDR)信息，如今，INSTEX正式成立。它是Instrument in Support of Trade Exchanges（意为贸易支持工具）的缩写。

目前已知的是，该机构将设址巴黎，由一名德国人任经理。据称，这是一名来自法兰克福的有经验的银行业人士。

除德国和法国外，英国也是股东。英国也将在监事会承担主席一职。监事会将由这三国外交部各派一名高级官员加入。其它欧盟国家可自愿决定是否加入INSTEX。

由于银行担心触犯美国制裁而受到处罚，与伊朗的支付交易极为困难。INSTEX即旨在绕过制裁。但这样做并不容易。

这一新的支付渠道的确是迄今以来三个欧洲国家向美国总统特朗普发出的最明确信号，即：三国认为特朗普在2018年5月宣布退出伊朗协议是错误的决定。但是，凭借INSTEX的帮助，伊朗贸易是否就能起死回生、重新复苏，充满疑问。因为许多大企业已经告别了在伊朗的业务。

对于德黑兰政府而言，INSTEXT有助于其说服国内强硬派：欧洲在贸易问题上站在伊朗一边。但该支付渠道的经济效果至少在初期恐怕相当有限。

初期，欧洲一方将仅通过该支付工具进行食品、药品的贸易。换句话说，这一新的工具不会一下带来奇迹。不过，贸易的范围被视为可以扩大。无论如何，这是向华盛顿和德黑兰两边发出的坚决信号。

不过，很清楚的是，对德、法、英来说，如何与伊朗打交道，仍是一个敏感的走平衡木的过程。一方面，欧洲希望拯救与伊朗的核协议，以避免德黑兰拥有核武器。另一方面，伊朗的导弹项目、伊朗在欧洲的情报活动以及该国在叙利亚战争中的角色，也都令德国政府深感忧虑。