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欧洲足联主办的年度足球比赛，代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平，常被誉为全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部级赛事。
简称欧冠联赛、欧冠杯、冠军杯
今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。
约阿希姆·勒夫（Joachim Löw）宣布将辞去德国国家足球队主帅一职。为德国国足效力17年的这位世界冠军教练确定在今年夏季的欧洲杯冠军赛结束后不再续任。
球星梅西已经向巴塞罗那提交了一份正式申请要求解约。在经历了一个令人失望的赛季之后，他做出了这个决定。许多球迷指责巴塞罗那董事会管理不善，呼吁他们下台，让梅西留下。
巴黎警方表示，巴黎圣日耳曼队在欧冠决赛中败给拜仁慕尼黑后发生骚乱事件，警方逮捕了数十人。警察动用催泪瓦斯驱散狂热的球迷。
全球新冠疫情持续对多产业造成影响，美国各大运动联盟都宣布取消赛程或延后赛季，欧冠也全面暂停。同时，全球病亡人数超5000，多国宣布关闭学校，希望藉此阻止新冠疫情持续扩散。
2019/20赛季的欧冠联赛本周开始，希望会带来新的经典时刻。我们为您总结了这项欧洲俱乐部最高级别赛事迄今为止的伟大瞬间。
欧洲豪门球队密谋另起炉灶，国际足联主席干涉独立体育伦理委员会，顶级俱乐部可以违反财政规定而不必担心处罚……德广联、明镜周刊等14家欧洲媒体查阅了7000万份内部文件、经历了长期调查后，揭开了国际足球圈内隐蔽的金元帝国之面纱。
齐达内出人意料地宣布辞去皇家马德队主教练职务。在全世界享受世界杯的这个夏天，皇马俱乐部面临艰难任务：寻找新主帅。
在周六晚的欧冠决赛中，皇马击败利物浦，拿下了欧冠三连冠。对于这个结局，很多人并不感到意外，然而比赛过程依旧令人目瞪口呆、心潮澎湃。
今年德甲俱乐部在欧洲赛场上屡遭挫折，只有拜仁慕尼黑屹立不倒。为什么其它德甲俱乐部在欧冠联赛中一再失利呢？
欧冠赛决赛当天，意大利都灵的一次公众观赛活动中发生踩踏事件，造成一千多人受伤，其中数人伤势严重。
足球是相当不错的投资选项：过去一年，世界几大顶级俱乐部的市值上涨了14%。除了职业足球，能有如此回报率的行业恐怕并不多。
多特蒙德球员们在不到24小时之内经历了两次煎熬，先是大巴遇袭，再是球场失利。这样的安排是否妥当？比赛之后，相关争议仍未停息。
多特蒙德球队对车遭遇爆炸袭击案发生后，本周三，警方逮捕了第一名嫌疑人。据报道，这名嫌疑人带有极端伊斯兰主义背景。
在德甲球队多特蒙德的队车遭受炸弹袭击后，该球队当天同摩纳哥球队AS Monaco之间的欧冠比赛临时取消，改为周三进行。多特蒙德球员巴特拉（Marc Bartra）的手严重受伤。
多特蒙德警方周二晚间对外通报称，欧冠四分之一决赛举行前，参加比赛的多特蒙德足球队乘坐的大巴车在前往体育场的路上遭遇炸弹爆炸。爆炸造成一人受伤。原定当晚举行的比赛延期举行。
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