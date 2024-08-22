  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
2024年美国总统大选以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治中国

欧洲军工业依赖中国产硝化棉的困境

2024年8月22日

弹药不足是乌克兰前线面临的大问题。为了向乌克兰提供支援，欧盟亟需扩大自身的弹药产能。然而在火药制造必需的一种原材料领域，欧洲的军工企业却面临着被中国“卡脖子”的风险。

https://p.dw.com/p/4jm6O
中国近90%的棉花产自新疆
中国近90%的棉花产都自新疆图像来源: Pulati Niyazi/HPIC/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）为了给乌克兰在战场上提供补给，同时也填补自身的弹药库存，欧盟原先的计划是在2024年底之前，将北约最主要口径尺寸的弹药产量提高到每年150万枚。如今欧盟距离自己的承诺还相差甚远。

然而，欧洲缺乏的不仅仅是制造弹药的产能，而且还缺乏生产必需的火药。此前，法国总统马克龙也承认："我们目前真正缺少的，是火药。"

火药被用于推进剂，可以将炮弹发射到数十公里以外。火炮的简单爆炸装置通常由三部分组成：钢制外壳、炸药和雷管。欧洲只有很少的几家火药制造商，包括在法国、比利时和瑞典设厂的Eurenco，以及由德国军工企业莱茵金属（Rheinmetall）持有多数股份的Nitrochemie，在德国和瑞士设有生产基地。

硝化棉易燃且具有爆炸性，是制造火药的重要原料之一
硝化棉易燃且具有爆炸性，是制造火药的重要原料之一图像来源: Fabexplosive/Wikipedia

可以说，火药生产是欧盟目前所面临的主要瓶颈。欧盟内部市场事务专员布雷顿（Thierry Breton）指出："制造火药需要一种特定的棉花，而这种棉花主要来自中国。"

他说的这种棉花指的就是硝酸纤维素，俗称硝化棉，它可以作为炸药的原料，而中国的硝化棉产量在全球总量中占比大约为70%。布雷顿补充道："几个月前，来自中国的硝化棉供货恰恰停止了。"

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

面临政治、经济与道德上的考验

莱茵金属总裁帕佩尔格（Armin Papperger）今年4月对英国《金融时报》表示，欧洲大约七成的硝化棉来自中国。这一供货渠道存在出于政治原因而中断的风险。"因此我们目前在尽可能多地采购，以填充我们的仓库"，帕佩尔格当时透露，莱茵金属已经囤积了足够支撑未来三年的库存。

在从中国进口硝化棉的问题上，欧盟也面临道德上的困境。欧洲议会今年4月通过了一项法律，以阻止通过强迫劳动生产的商品进入欧盟市场。华盛顿共产主义受害者纪念基金会的专家警告说，数十万维吾尔人被迫在新疆的棉花工业工作。然而，欧盟从中国进口的硝化棉最终来自新疆几乎是不可避免的，因为中国近90%的棉花都产自新疆。

中国民众怎麽看新疆棉事件？

欧盟内部市场事务专员布雷顿表示，科研人员目前已经找到了中国产硝化棉的替代品。能够生产这种替代品的企业，未来将会得到补贴。专家们指出，在供应链转型的过程中，需要对生产流程进行重组。而这是一个缓慢的过程。生产硝化棉的技术门槛虽然并不高，但具有风险性，因此对安全措施要求高，导致欧盟自产的硝化棉成本远高于来自中国的产品。

（法新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

7月2日，位于顿涅茨克前线附近的乌克兰士兵正在进行步坦协同战术训练

乌克兰战场 俄军步步紧逼 乌军缺弹少人

乌克兰战场 俄军步步紧逼 乌军缺弹少人

俄罗斯国防部称，俄军近日又在顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫三个地区攻占了多个重要村镇。乌克兰方面则表示急缺弹药以及防空武器。西方分析人士警告称，大量富有作战经验的乌克兰军人伤亡将对今后乌军战力造成重大损害。
冲突2024年7月21日
德国国防部长皮斯托里乌斯表示，欧盟在2024年春季前向乌克兰交付一百万枚弹药的计划恐怕难以实现

德国防长：欧盟军援乌克兰百万弹药承诺难兑现

德国防长：欧盟军援乌克兰百万弹药承诺难兑现

在欧盟正努力确保基辅的武器供应之际，德国国防部长周二表示，欧盟将无法实现一年内向乌克兰提供100万枚弹药的承诺。欧盟官员则认为，现在就下定论为时过早。
政治2023年11月14日