欧洲军工业依赖中国产硝化棉的困境

弹药不足是乌克兰前线面临的大问题。为了向乌克兰提供支援，欧盟亟需扩大自身的弹药产能。然而在火药制造必需的一种原材料领域，欧洲的军工企业却面临着被中国“卡脖子”的风险。

（德国之声中文网）为了给乌克兰在战场上提供补给，同时也填补自身的弹药库存，欧盟原先的计划是在2024年底之前，将北约最主要口径尺寸的弹药产量提高到每年150万枚。如今欧盟距离自己的承诺还相差甚远。

然而，欧洲缺乏的不仅仅是制造弹药的产能，而且还缺乏生产必需的火药。此前，法国总统马克龙也承认："我们目前真正缺少的，是火药。"

火药被用于推进剂，可以将炮弹发射到数十公里以外。火炮的简单爆炸装置通常由三部分组成：钢制外壳、炸药和雷管。欧洲只有很少的几家火药制造商，包括在法国、比利时和瑞典设厂的Eurenco，以及由德国军工企业莱茵金属（Rheinmetall）持有多数股份的Nitrochemie，在德国和瑞士设有生产基地。

硝化棉易燃且具有爆炸性，是制造火药的重要原料之一 图像来源: Fabexplosive/Wikipedia

可以说，火药生产是欧盟目前所面临的主要瓶颈。欧盟内部市场事务专员布雷顿（Thierry Breton）指出："制造火药需要一种特定的棉花，而这种棉花主要来自中国。"

他说的这种棉花指的就是硝酸纤维素，俗称硝化棉，它可以作为炸药的原料，而中国的硝化棉产量在全球总量中占比大约为70%。布雷顿补充道："几个月前，来自中国的硝化棉供货恰恰停止了。"

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面临政治、经济与道德上的考验

莱茵金属总裁帕佩尔格（Armin Papperger）今年4月对英国《金融时报》表示，欧洲大约七成的硝化棉来自中国。这一供货渠道存在出于政治原因而中断的风险。"因此我们目前在尽可能多地采购，以填充我们的仓库"，帕佩尔格当时透露，莱茵金属已经囤积了足够支撑未来三年的库存。

在从中国进口硝化棉的问题上，欧盟也面临道德上的困境。欧洲议会今年4月通过了一项法律，以阻止通过强迫劳动生产的商品进入欧盟市场。华盛顿共产主义受害者纪念基金会的专家警告说，数十万维吾尔人被迫在新疆的棉花工业工作。然而，欧盟从中国进口的硝化棉最终来自新疆几乎是不可避免的，因为中国近90%的棉花都产自新疆。

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欧盟内部市场事务专员布雷顿表示，科研人员目前已经找到了中国产硝化棉的替代品。能够生产这种替代品的企业，未来将会得到补贴。专家们指出，在供应链转型的过程中，需要对生产流程进行重组。而这是一个缓慢的过程。生产硝化棉的技术门槛虽然并不高，但具有风险性，因此对安全措施要求高，导致欧盟自产的硝化棉成本远高于来自中国的产品。

（法新社等）

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