欧洲儿童药物短缺 多国医师联署呼吁解决

（德国之声中文网）德国儿科和青少年专科医生协会（BVKJ）主席菲施巴赫（Thomas Fischbach）对媒体表示，儿童剂量的退烧药和止痛药都出现短缺，青霉素（或译盘尼西林）目前也已经缺货。

包括菲施巴赫在内的德国、法国、奥地利、瑞士以及意大利南蒂罗尔的儿科医师签署公开信，分别发给所在国家的卫生当局。

菲施巴赫对德新社表示，公开信已经呈交给德国卫生部长劳特巴赫和联邦议院卫生委员会成员。

他对德国地方报纸《新奥斯纳布吕克报》（NOZ）表示，随着后半年寒冷的天气来临，儿童药品严重短缺的问题将每况愈下。“秋天已经不远了。我们将再次面对供应短缺，甚至比上一回更严峻。”

去年冬季，德国及其他欧洲国家都曾经历过儿童药物短缺问题。菲施巴赫等签署公开信的医师敦促政府努力避免相同的状况重演。

公开信指出：“欧洲各地儿童和青少年的健康正因为医药短缺受到威胁。需要尽快找到快速、可靠和持久的解决方案。”

信中写道，医师对于治疗儿童和青少年的药物短缺感到相当担忧。“我们认为，政治家有责任确保欧洲有充足的重要儿科基本药物。”

菲施巴赫表示，德国应该推动在国内生产儿童药物，吸引制造商在本土制药。

德国正在推动立法，旨在缓解药物供应链中长期存在的问题。然而，药剂师和制药商警告，德国的相关计划走得还不够远。

（法新社、德新社）

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