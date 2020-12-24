欧洲企业期待中欧投资协定年前敲定

（德国之声中文网）尽管中国政府拒绝承诺一个最后期限，中国欧盟商会负责人周六（12月26日）表示，在华欧洲企业对年底前达成中欧投资协定充满期待。

中欧全面投资协定已经酝酿7年之久。该协定可望为欧洲企业投资中国的金融、电信、电动汽车等行业铺路，而这些行业也正逐步对外资开放。

但是该协定遭到一些欧洲议员和即将就任的美国拜登政府的反对。他们表示，该协定没有解决人们对中国企业使用强制劳动力的担忧，尤其在新疆地区。

"未来几天将会有很意思。我的感觉是，有人在认真地推动这项工作跨过终点线。"中国欧洲商会负责人武特克（Joerg Wuttke）告诉法新社记者，"这不是一个完美的交易，远远不是，但这是往前行进的一大步。"

武特克资料照片

中国商务部没有承诺将年底作为最后期限，似乎准备延长商讨时间。

在周四发布的“答记者问”中，中国商务部表示将"在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏，开展对外谈判，努力与欧方达成一项全面、平衡、高水平的投资协定"，并称“中欧投资协定旨在为双边投资提供更多的机会和良好的制度保障。协定的达成需双方共同努力、相向而行”。

法国贸易部长里斯特(Franck Riester)周三接受《世界报》采访时表示，北京需要解决强迫劳动问题，法国才会同意该协定。

据报道，新疆的维吾尔族和其他穆斯林少数民族人被政府有计划地强制从事采摘棉花等劳动。人权组织对此表示担忧。北京否认了这些指控。

还有批评者认为，在特朗普制造分裂的总统任期结束之后，该协定可能会破坏拜登与欧洲盟友修复关系的努力。

武特克坚持认为，"协定中没有任何对美国不利的内容。"

但拜登阵营一直对欧盟靠拢中国感到紧张。被提名为国家安全顾问的沙利文（Jake Sullivan）周二在推特上说，"拜登 -哈里斯政府欢迎我们的欧洲伙伴就我们对中国经济活动共同担忧的问题及早协商。"

这项投资协定旨在为在华欧洲企业创造一个公平的竞争环境。长期以来，这些企业抱怨中国国内企业拥有许多优惠条件。

该协定还将加强对欧洲企业知识产权的保护，并禁止强制技术转让。

张平/ 文木 (法新社)

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