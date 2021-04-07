 欧洲人权法院：强制接种疫苗不违反人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲人权法院：强制接种疫苗不违反人权

欧洲人权法院周四裁定，强制接种疫苗不仅没有违反人权法，而且在民主社会中可能是必要的措施。专家认为这一判决 "增强了在当下新冠疫情中强制接种疫苗的可能性"。

Impfung gegen Masern, Saeugling bekommt eine Impfung gegen Masern

（德国之声中文网）位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院（ECHR）周四（4月8日）裁定，强制接种疫苗不仅没有违反人权法，而且在民主社会中可能是必要的措施。

此前一些捷克家庭向该法院提出关于儿童强制接种疫苗的申诉，法官对此作出了裁决。

虽然该裁决没有直接涉及新冠疫苗，但是专家们认为，它可能会对所有疫苗接种活动产生影响，特别是对那些拒绝接受疫苗接种的人们。

专门研究欧洲人权法院的法律专家赫维尤（Nicolas Hervieu）告诉法新社记者说，这一判决 "增强了在当下新冠疫情中强制接种疫苗的可能性"。

法院的裁决怎么说？

法院判决书说，捷克卫生当局实施的强制接种疫苗符合儿童的 "最大利益"。

法院裁定，捷克的卫生政策没有违反《欧洲人权公约》第8条——“私生活和家庭生活受到尊重的权利”。

Europäischer Gerichtshof für Menschenreche

欧洲人权法院周四裁定，强制接种疫苗不仅没有违反人权法

根据捷克法律，儿童必须接种白喉、破伤风、百日咳、乙型肝炎和麻疹等9种疾病的疫苗。

此案是由一些家庭向法院提起的申诉。这些家庭因未履行法定的疫苗接种义务或者被罚款，或者其子女被拒绝进入幼儿园。

和新冠病毒有关的虚假信息在欧洲各国到处传播，这不仅让人们怀疑新冠病毒本身，也怀疑新冠疫苗的接种。

拒绝接种疫苗或拒绝给孩子接种疫苗的反疫苗者散播了各种关于政府为何要让民众接种疫苗的阴谋论。

因此，政府可能会与大量的拒绝接种疫苗者斗争，这让实现群体免疫的目标变得更加困难。

虽然欧洲人权法院的裁决可能开创了义务接种疫苗不违反《欧洲人权公约》的先例，但是这并不意味着欧洲国家会强迫人们接种疫苗。

张平/张筠青(基督教通讯社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

德国人对政府愈加不信任 疫苗严重拖后腿

德国政府希望5月初新冠疫苗的接种率达到20%。不过大部分民众表现出对政府的不信任。  

欧洲药监局：阿斯利康疫苗利大于弊

由于阿斯利康疫苗与血栓案例之间可能存在关联，英国周三也建议30岁以下民众接种其他疫苗。但英国及欧洲药品监管局都强调，继续使用阿斯利康疫苗的益处远大于风险。  

世卫组织批评欧洲新冠疫苗接种堪比龟速

世卫组织欧洲局主任克鲁格（Hans Kluge）４月１日批评说，欧洲新冠疫苗接种速度“慢得难以令人接受"。他称，欧洲的疫苗分发缓慢，导致疫情 "延长"。   

对疫苗的恐惧缘何变成了阴谋论？

在德国，越来越多的示威者认为，所谓疫情管控措施，其实都是一场阴谋。示威活动中也常可看见反对接种疫苗的口号，实际上，新冠病毒疫苗还远未上市。  

相关内容

USA Coronavirus - Ansprache Joe Biden zur Covid-19 Impfung

拜登：全体美国公民本月就都能接种疫苗 07.04.2021

很多德国人担心9月之前仍无疫苗接种机会之际，美国正在实现自我超越。两周后，每一成年人都将有权接种新冠疫苗。

Coronavirus Impfzentrum Moschee | Indonesien Jakarta

阿斯利康未能交付疫苗 印尼向中国求援 09.04.2021

由於阿斯利康迟迟未能交付新冠疫苗，印尼政府转向中国求援，希望获得1亿支新冠疫苗。此外，印尼政府也与多家疫苗制造商交涉，希望他们的疫苗能进入印尼的私人疫苗接种方案。

Bildergalerie Frankreich vor landesweitem Lockdown | Antibes, Impfzentrum

世卫组织批评欧洲新冠疫苗接种堪比龟速 01.04.2021

世卫组织欧洲局主任克鲁格（Hans Kluge）４月１日批评说，欧洲新冠疫苗接种速度“慢得难以令人接受"。他称，欧洲的疫苗分发缓慢，导致疫情 "延长"。 

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体：价值观之争不容中立

德国《商报》认为，中国的经济雄心与军事野心相互交织，因此西方有必要在经济上部分脱钩中国，但没有必要完全孤立中国。《新苏黎世报》则指出，即便永久中立国瑞士，也必须在美中之间的价值观对抗中明确立场。  