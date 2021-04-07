欧洲人权法院：强制接种疫苗不违反人权

（德国之声中文网）位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院（ECHR）周四（4月8日）裁定，强制接种疫苗不仅没有违反人权法，而且在民主社会中可能是必要的措施。

此前一些捷克家庭向该法院提出关于儿童强制接种疫苗的申诉，法官对此作出了裁决。

虽然该裁决没有直接涉及新冠疫苗，但是专家们认为，它可能会对所有疫苗接种活动产生影响，特别是对那些拒绝接受疫苗接种的人们。

专门研究欧洲人权法院的法律专家赫维尤（Nicolas Hervieu）告诉法新社记者说，这一判决 "增强了在当下新冠疫情中强制接种疫苗的可能性"。

法院的裁决怎么说？

法院判决书说，捷克卫生当局实施的强制接种疫苗符合儿童的 "最大利益"。

法院裁定，捷克的卫生政策没有违反《欧洲人权公约》第8条——“私生活和家庭生活受到尊重的权利”。

根据捷克法律，儿童必须接种白喉、破伤风、百日咳、乙型肝炎和麻疹等9种疾病的疫苗。

此案是由一些家庭向法院提起的申诉。这些家庭因未履行法定的疫苗接种义务或者被罚款，或者其子女被拒绝进入幼儿园。

和新冠病毒有关的虚假信息在欧洲各国到处传播，这不仅让人们怀疑新冠病毒本身，也怀疑新冠疫苗的接种。

拒绝接种疫苗或拒绝给孩子接种疫苗的反疫苗者散播了各种关于政府为何要让民众接种疫苗的阴谋论。

因此，政府可能会与大量的拒绝接种疫苗者斗争，这让实现群体免疫的目标变得更加困难。

虽然欧洲人权法院的裁决可能开创了义务接种疫苗不违反《欧洲人权公约》的先例，但是这并不意味着欧洲国家会强迫人们接种疫苗。

张平/张筠青(基督教通讯社、法新社)

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