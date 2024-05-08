欧洲之行最后一站：习近平周三到访匈牙利

匈牙利是中国党和国家领导人习近平此次欧洲之行的最后一站，一般认为，匈牙利总理欧尔班将借此机会进一步强化匈中双边关系。匈牙利是欧盟内同中国关系最为紧密的盟友。

（德国之声中文网）习近平此次欧洲之行的第一站是法国，虽然法国方面热烈欢迎习近平到访，但俄乌战争和全球贸易等方面的分歧仍格外显眼。

离开法国之后，习近平到访中国在欧洲的"铁杆伙伴" - 塞尔维亚。周三晚间，习近平则将飞抵此次欧洲之行的最后一站匈牙利。

一般认为，习近平将会受到匈牙利总理欧尔班的热情款待。欧尔班是欧盟对华"去风险"政策最强有力的反对者。匈牙利外长齐雅尔托（Peter Szijjarto）表示："这显然是一次具有历史意义的访问活动。"



自2010年重新掌权以来，欧尔班一直在倡导所谓"向东方开放"的外交政策，寻求同中国、俄罗斯以及其他一些亚洲国家建立更为紧密的经贸关系。尽管受人权、防疫、贸易以及俄乌战争等一系列议题的影响，西方同中国的关系日趋紧张，但推崇民族主义的欧尔班总理却丝毫没有改变他的对华战略。

过去几年以来，拥有960万人口的中欧国家匈牙利引入一系列以电池和电动车制造为主的大型中资项目。布达佩斯考文纽斯大学副教授马图拉（ Tamas Matura）表示："无论在经济，还是政治层面上，匈牙利都对北京变得越来越有价值。匈牙利政府已经成为欧盟内最后一个坚定而鲜明执行亲华路线的政府。"

去年十月，欧尔班是出席北京"一带一路"峰会的唯一一位欧盟国家领导人。"一带一路"是中国党和国家领导人领导人习近平推出的标志性倡议。峰会期间，欧尔班发表讲话称，"匈牙利主张加强沟通，反对在脱钩和去风险的讨论中推动阵营化发展。"

中国清华大学国际关系研究所所长阎学通此前访问布达佩斯时曾对法新社表示："中匈关系是稳定而可靠的。中国企业来匈牙利投资很有安全感，也不必担心他们的生意会受到政治因素的干扰。"

2022年，匈牙利开始了将本国打造成全球电动车制造中心的努力，此后已有多家中国企业在匈牙利各地投资建厂。电池制造商宁德时代目前正在匈牙利东部城市德布勒森（Debrecen）附近建设该企业在欧洲的第二座工厂，而中国电动车制造商比亚迪在南部城市塞戈德（Szeged）生产的汽车预计将于明年投放市场。

来自匈牙利政府的数据显示，目前共有价值150亿欧元的在建项目来自中国。作为回报，中资企业则可以享受到税务优惠、有利的监管环境以及慷慨的配套设施补贴。

2015年，匈牙利作为第一个欧洲国家正式加入引起广泛争议的"一带一路"倡议。不过，迄今为止，连接布达佩斯和布加勒斯特的高铁项目进展并不顺利。

2021年6月5日，匈牙利政府有关在布达佩斯设立中国复旦大学分校的计划引发抗议集会。 图像来源: Laszlo Balogh/AP/dpa/picture alliance

匈中两国在诸多领域的合作都在迅速发展：疫情期间，匈牙利引入中国疫苗，今后还计划为中国大学开设第一所设在欧洲境内的分校。前不久，匈牙利还宣布将同中国签署安全协定，准许中国警察同匈牙利警察共同在境内执行巡逻任务。

匈牙利政府宣称，同中国的伙伴关系给匈牙利带来了诸多好处，但反对党则对相关合作缺乏透明度、电池工厂造成环境污染以及腐败问题的蔓延等提出了质疑。

左翼民主联盟的罗奈（ Sandor Ronai）表示："我们为这项项目提供了慷慨的补贴，这给纳税人造成了沉重的负担，而从中受益的却只有欧尔班的小圈子。"

中国问题专家西米尔奇克（ Matej Simalcik）表示，中国总是能够借助匈牙利"阻止或淡化欧盟一些针对中国的决策"。西米尔奇克对法新社表示："同样的运作方式也可能会被用于北约内部的决策程序中。"

匈牙利是1999年加入北约的，在俄乌战争等问题上，匈牙利的立场同其他盟国截然不同。匈牙利呼吁立即停火，并对所谓的"战争狂热"予以谴责。匈牙利外交部长齐雅尔托表示，匈中两国在推动和平方面拥有"绝对的共识"。

（法新社）

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