欧洲与中国，乒乓球台上的近邻？

没有民族自豪感和举国体制，欧洲诸国真的能够在乒乓球运动中赶上中国吗？至少很多本地球员充满信心，正在奋起直追。

（德国之声中文网）长期以来，在乒乓球运动中，中国是毋庸置疑的霸主。然而，如今以欧洲各国正在奋起直追，希望后来居上，将这项运动提升到一个新的高度。

"从历史上看，乒乓球一直被认为是一项亚洲主导的运动，这主要是因为中国长期以来的卓越表现以及其与这项运动深厚的文化联系。"世界乒乓球职业大联盟（World Table Tennis，WTT）首席执行官史蒂夫·丹顿（Steve Dainton）在接受德国之声采访时表示。

民族自豪感与举国体制

中国与乒乓球的情缘始于1959年，当时容国团在西德多特蒙德赢得了世界锦标赛冠军，成为举国欢庆的荣誉。两年后，中国主办了这一赛事。自乒乓球于1988年进入奥运会以来，中国获得的奖牌比世界其他国家加起来还要多。2008年北京奥运会上，作为东道主的中国包揽了男、女项目的金、银、铜牌。随后规则得以修改，每个国家只能派两名选手参赛。

"围绕这项运动，中国形成了一种植根于社会的文化，建立了广泛的基础设施，包括系统化的训练计划以及从小就开始挑选和培养人才的强大渠道。"丹顿说道。

"中国球员得益于世界一流的训练设施，即使在国内也能享受到高水平的竞争。"他补充说，"此外，他们受到维护这一传统的巨大民族自豪感的激励，这种文化孕育了几代优秀球员。"

2024年8月，巴黎奥运会，埃及球员奥马尔·阿萨尔对阵瑞典选手特鲁斯·莫尔加德 图像来源: Petros Giannakouris/AP Photo/picture alliance

中国榜样的力量

然而，中国的主导地位也为其他国家提供了明确的标准和成功的蓝图。在WTT排名第一的中国男选手王楚钦和女选手孙颖莎就是榜样。

"中国在乒乓球运动中一直是标杆，尤其是在训练强度和对比赛各方面的精益求精上，"现居德国的埃及球员奥马尔·阿萨尔（Omar Assar）在接受德国之声采访时表示。这位世界排名第20的选手在巴黎奥运会混双比赛中输给了王楚钦和孙颖莎。

他说，"每次与顶尖中国球员的比赛都像是一场深入学习的机会。他们在比赛中展现的精准和纪律性迫使我不断提高自己的水平。"

2024年奥运会上也有一些迹象表明，其他国家也正在取得进步。虽然中国赢得了所有五枚金牌，但瑞典选手特鲁尔斯·莫雷加德（Truls Moregardh）在男子单打32强比赛中击败了王楚钦。

中国的举国动员体制在乒乓球运动成功中起了什么作用？ 图像来源: Sportfotodienst/IMAGO

成功没有捷径

不过，正如索菲娅·波尔卡诺娃（Sofia Polcanova）所知，成功没有捷径。2024年11月26日，国际乒联公布第48周世界排名。中国选手包揽前5名。波尔卡诺娃位居第15位，是前15名中仅有的两位非亚洲选手之一。

"通过观察亚洲乒乓球，尤其是中国选手的精准和纪律性，我们在建立本地化项目时可以从中学到很多东西。"波尔卡诺娃表示。她出生于摩尔多瓦，代表奥地利参赛。

效仿中国在学校和城市周围广泛设置乒乓球桌只是一个开始。"对于欧洲来说，我认为还有潜力进一步强调对青少年的培养，确保年轻选手尽早接触国际比赛。"波尔卡诺娃说。她曾在2022年获得欧锦赛冠军。

除了培养乒乓球文化，中国在技术上的长项也可以提供帮助。

"现在，年轻选手和教练可以通过诸如YouTube之类的平台接触到无数在线资源，包括训练课程、比赛录像和战术分析。"排名世界男子单打第12位的德国选手帕特里克·弗朗西斯卡（Patrick Franziska）告诉德国之声。

更多的资源意味着更多的优秀球员。他说，"这些资源让他们能够更快地学习和提高。随着越来越多的年轻人参与以及更多人享受这项运动，我认为欧洲乒乓球只会越来越强大。"

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欧洲偶像的效应

中国有14亿人口，不缺热情的观众，但业内人士认为，更多的竞争将有助于乒乓球火遍全球各个角落。

"来自任何地区的运动员取得国际成功，都能在本地市场之外产生共鸣，同时提高这些地区对这项运动的关注度。"丹顿说。

他指出，2024年10月在法国蒙彼利埃举行的一场乒乓球比赛吸引了超过4万人观看，当地选手菲利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）击败中国球员向鹏和林诗栋，所向披靡赢得冠军。

丹顿表示，"我相信，欧洲在乒乓球运动中的更多参与，不仅会推动它在本地区受欢迎的程度，还会强化它作为一项真正全球性运动的地位。"

德国是在奥运会乒乓球比赛中最成功的欧洲国家。弗朗西斯卡在2020年东京奥运会上获得了银牌。

"乒乓球在德国一直很受欢迎，部分原因是这个国家在这项运动中有着强大的传统。"弗朗西斯卡说道。他受到了德国传奇球员蒂莫·波尔（Timo Boll）的激励。波尔是21世纪以来击败中国选手最多次数的非中国籍球员。

"他（波尔）常被视为中国球员的主要竞争对手，这为球迷带来了兴奋。欧洲选手与中国顶尖球员竞争并带回奖牌，有助于推动这项运动的成长。"

勒布伦、弗朗西斯卡这样的优秀球员，有希望能激励欧洲的下一代，并将乒乓球运动在全球推向新的高度。

（综合报道）

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