欧日签署安全与防务伙伴关系协议

日本和欧盟周五在东京宣布建立全面的新安全与防务伙伴关系。双方将在联合军演、国防工业信息交流等方面开展合作。中国外交部敦促欧方“不要介入地区国家领土和海洋权益争端，为地区的和平稳定与发展发挥建设性作用”。

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周五(11月1日）与日本防卫大臣岩屋毅共同宣布签署“安全保障及防卫伙伴关系”协议，双方将在联合军事演习、国防工业信息交流和太空安全等方面开展合作。

博雷利和岩屋还交换了日本-欧盟战略伙伴关系协议的批准书。该协议将于明年 1 月 1 日正式生效。

博雷利表示：“我非常高兴能在这里与岩屋大臣一起宣布欧盟与日本缔结这一安全与防务伙伴关系。”

他称这是欧盟与亚太国家达成的 “首个此类性质的协议”，并将其形容为 “历史性且非常及时的”协议。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利11月1日与日本防卫大臣岩屋毅共同宣布签署“安全保障及防卫伙伴关系”协议 图像来源: RICHARD A. BROOKS/AFP

博雷利对记者表示：“我们生活在一个非常危险的世界”，“鉴于我们两个地区的局势，这一政治框架加深了我们共同应对新兴威胁的能力”。

博雷利没有提及中国，但日本此前曾称中国是其最大的安全挑战，因为中国政府正在该地区加强军事能力。

中国外交部发言人林剑周五在例行记者会上回应欧日签署协议一事称，各方开展安全与防务合作应有利于促进地区的和平稳定，不应针对第三方或损害他国的安全利益。

林剑表示：“我要强调的是，由于历史原因，日本的军事安全动向一直备受国际社会和亚洲邻国的关注。”

“我们敦促日方切实汲取历史教训，坚持走和平发展道路，尊重亚洲邻国的安全关切，在军事安全领域慎重行事，也希望欧方不要介入地区国家领土和海洋权益争端，为地区的和平稳定与发展发挥建设性作用。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利访问东京期间，与日方签署安保合作协议 图像来源: Kyodo/AP/picture alliance

为合作注入新动力

法新社取得的欧盟-日本安全保障及防卫伙伴关系文件称，双方将通过联合演习和港口停靠等活动促进 “具体的海军合作”，其中也可能包括“相互指定的第三国”参与。

该文件还称，欧盟和日本将讨论 “各自防务计划的发展，包括国防工业相关事务的信息交流”。

数十年来，日本依赖美国提供军事硬件，目前也在与欧盟成员国意大利和英国合作开发新型战斗机，并将于 2035 年投入使用。

东京大学公共政策研究生院教授 Yee Kuang Heng 表示，工业合作协议可能 “为合作注入新的动力，日本和欧洲企业之间通过欧盟机制资助的联合防务项目将成为可能”。

日本正在增加国防支出，到2027年达到北约规定的国内生产总值2%的标准，部分原因是为了对抗中国，因为中国正在增加对台湾的军事压力。

东京会谈结束后，博雷尔将前往韩国，朝鲜问题将成为首要议题。

美国称，数千名朝鲜士兵正在俄罗斯准备参加乌克兰战争。在美国大选将至之际，平壤周四还试射了一枚最新、威力强大的导弹，展现了对美国本土的威胁。。

（法新社）

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