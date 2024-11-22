欧尔班邀请内塔尼亚胡访问 中国提醒不能搞双标

国际刑事法院（ICC）对内塔尼亚胡等因涉嫌战争罪发布逮捕令引发不同凡响。作为该法院的成员国，匈牙利总理公开表示ICC的做法"厚颜无耻"。

（德国之声中文网）匈牙利总理欧尔班表示，将藐视国际刑事法院（ICC）发出的逮捕令，邀请以色列总理内塔尼亚胡问匈牙利。

欧尔班称，国际刑事法院对内塔尼亚胡和以色列前国防部长加兰特发出逮捕令的决定是"厚颜无耻"和"虚伪"的。 他在接受国家电台采访时说："我们别无选择，必须反抗这一决定。"

匈牙利此前曾表态，不会逮捕同样被国际刑事法院通缉的俄罗斯总统普京。匈牙利是国际刑事法庭的签约国，如果被通缉者踏上匈牙利领土，匈牙利有义务根据逮捕令采取行动。

图像来源: Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

中国批“合则用、不合则弃”

中国周五（11月22日）也对国际刑事法院的裁决做出回应。中国外交部发言人林剑在回答记者问题时说，中方一贯反对个别国家对国际法"合则用、不合则弃，搞选择性适用和双重标准"。他指的是华盛顿支持对普京发出逮捕令，但却拒绝对以色列领导人采取行动的做法。去年3月，美国总统拜登称，他认为国际刑事法院因战争罪通缉普京的决定"合情合理"。

中国不是国际刑事法院的成员国。林剑表示，中方支持国际社会在巴勒斯坦问题上任何有助于实现公平正义、维护国际法权威的努力。希望国际刑事法院秉持客观公正立场，依法行使职权，按照统一标准，全面、善意解释和适用《罗马规约》与一般国际法。

（综合报道）

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