 欧尔班反对乌克兰加入欧盟 马克龙调停 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2023

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时政风云

欧尔班反对乌克兰加入欧盟 马克龙调停

欧盟希望下周的峰会上批准对乌克兰新的财政援助，并启动该国的入盟谈判，但担心欧尔班会行使否决权。马克龙作为西欧领导人罕见地邀请欧尔班会谈。

Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Paris

马克龙在爱丽舍宫会见欧尔班（2023年12月7日）

（德国之声中文网）周四（12月7日），马克龙邀请欧尔班在爱丽舍宫参加工作晚餐。法国总统府称，二人就欧盟峰会下周日程上的"多个主题"进行了磋商，其中包括"欧盟支持乌克兰的不同方面"。

欧盟希望在下周的峰会上批准新的对乌财政援助，并启动基辅加入欧盟的谈判。但欧盟担心欧尔班会阻止这一进程。

西欧领导人很少对欧尔班发出这样的邀请。欧尔班与普京的关系非常密切，即便在去年俄罗斯入侵乌克兰之后仍是如此。

如今，欧盟担心，在12月14-15日举行的欧盟峰会上，欧尔班可能会阻止作出有关乌克兰的关键决定。而马克龙作为欧洲最有权力的政治领导人之一，试图予以干预。

周一，欧尔班在一封致欧洲理事会主席米歇尔的信中说，他要求推迟有关乌克兰的关键决定，包括额外财政援助以及可能开始加入欧盟的谈判。

大多数欧盟决定须一致通过

欧委会上月建议与乌克兰和摩尔多瓦举行入盟谈判。此外，欧委会还提议为基辅提供500亿欧元的资金援助，作为修订欧盟长期预算的一部分。

欧尔班呼吁就欧盟对乌克兰的立场举行"战略磋商"。他警告说，如果不能就未来对乌战略达成一致，那么欧盟将无法作出关键决定。

由于大多数欧盟决定需要一致通过，匈牙利可能会否决这两个提案。

China Putin trifft Orban in Peking

10月，欧尔班在北京与普京会晤

批评：欧尔班要挟欧盟以获取资金

今年10月，欧尔班在中国与普京举行了会晤，令其它欧盟国家领导人感到愤怒。

有批评认为，欧尔班是在要挟布鲁塞尔，以获取上百亿欧元的欧盟资金。

出于对匈牙利腐败以及该国被认为民主倒退的忧虑，欧委会扣押了近220亿欧元的资金。11月，布鲁塞尔表示，有可能为其中100亿欧元放行，称匈牙利的司法独立有所改善。

对于此前欧盟支持乌克兰的决定，欧尔班曾勉强接受，同时试图缓和对莫斯科的制裁

"全球安全"（GLOBSEC）智库研究员希尔顿表示："欧尔班使用在欧盟峰会前公开制造混乱和恐慌的战略，旨在制造压力，将其对欧盟的杠杆最大化。"

乌克兰外长：试图促成泽连斯基与欧尔班会晤

周三另有消息称，乌克兰总统泽连斯基的办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）表示，他与匈牙利外长西雅尔多谈及泽连斯基与欧尔班之间会晤的可能。西雅尔多在一份声明中称，只有在能带来积极结果的情况下，会谈才有意义。"为此必须进行严肃的准备和事先的磋商。"

俄罗斯入侵21个月以来，基辅视欧盟成员国身份为更紧密靠近西方的关键一步。

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