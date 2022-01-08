 欧安组织谈判没进展 乌俄边境开战风险高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧安组织谈判没进展 乌俄边境开战风险高

欧安组织13日在维也纳与成员国讨论乌克兰与俄罗斯边境冲突的问题，但会后各方都表示会谈没有取得进展，并警告目前欧洲发生战争的风险是过去30年来最高的时刻。

Österreich | OSZE-Sitzung im Zeichen der Krisendiplomatie mit Russland

周四 (1月13日)，欧洲安全与合作组织(OSCE)召开了其常设理事会今年的第一次会议，讨论俄罗斯与乌克兰边境议题。

(德国之声中文网) 周四 (1月13日)，成员国包括俄罗斯和美国的欧洲安全与合作组织(OSCE)召开了其常设理事会今年的第一次会议，所有57个成员国都参加了会议。会议中谈论到俄罗斯和乌克兰边境议题，结束后，谈判人员向媒体表示，相关对谈并未在解决乌俄边境的紧张关系上取得进展。

波兰外交部长周四 (1月13日) 表示，欧洲面临陷入战争的风险，因为虽然俄罗斯表示还没有停止试图透过外交途径解决问题，但军事专家正在准备备选方案，以防乌克兰的紧张局势无法缓解。

美国大使卡彭特 (Michael Carpenter) 则表示，西方应该为可能出现的紧张局势做好准备。他告诉记者：「战争的鼓点正在响起，双方的言论变得相当尖锐。」

俄罗斯则说，双方对话仍在继续，却陷入了死胡同。俄罗斯试图说服西方国家禁止乌克兰加入北约，并降低过去数十年来建立的盟友关系。不过这些要求被美国称为「不可能完成的任务」。

US-Sicherheitsberater Jake Sullivan zu Besuch in Brasilien

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 13日也表示，美国还没有确定俄罗斯是否已经决定在乌克兰采取军事行动。

俄罗斯常驻欧安组织代表卢卡舍维奇 (Alexander Lukashevich) 表示: 「在这个阶段，对话结果真的令人失望。」他警告，如果双方不能就俄罗斯所做的事情达成一致，可能会产生「灾难性的后果」。但他也重申，莫斯科没有放弃外交努力，甚至会加快外交进程。

路透社在分析中指出，俄罗斯的评论反映了一种模式，即莫斯科说它想进行外交活动，但又拒绝接受扭转其在乌克兰附近集结军队的行为。与此同时，俄罗斯又警告如果其要求未能被满足，这将会对西方国家的安全造成不确定的后果。

同日，欧安组织轮值主席丶波兰外长拉乌 (Zbigniew Rau) 也证实，会谈缺乏进展，而欧洲目前发生战争的风险比过去30年任何时候都大。欧安组织秘书长施密特 (Helga Schmid) 也说，欧洲目前的局势是「危险的」，并说「迫切需要重振关于欧洲安全的辩论」。她说：「我们必须通过外交手段找到缓和的方法，并开始重建信任丶透明度和合作。」

解决冲突方法有分歧

俄罗斯副外长里亚布科夫 (Sergei Ryabkov) 在接受俄罗斯电视台RTVI访问时表示，早些时候的谈判表明，双方对话似乎已到了个死胡同，或在解决冲突的方法上有分歧。他认为没有理由在未来几天再次坐下来重新开始同样的讨论。

DW.COM

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

1月10日，美俄将就核军备控制和乌克兰问题举行会谈。两天后，北约和俄罗斯之间也将举行会谈。

他说俄罗斯军事专家正在向总统普京提供备选方案，以防乌克兰周边局势恶化，但他也重申俄罗斯必须给外交手段一个机会。里亚布科夫表示: 「我必须重申，对话仍在多个层面和多个方向进行。」

乌克兰总统泽伦斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 同日表示，他与英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 就如何缓和周边局势进行了交谈，双方谈及降低乌俄边境紧张情势的方法。泽伦斯基在推特上发文写道: 「我们讨论了乌克兰周边的安全局势。交流了就缓和局势的可能步骤交换了意见。共同努力以实现和平。」

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 13日也表示，美国还没有确定俄罗斯是否已经决定在乌克兰采取军事行动。他说，美国准备继续开展外交活动，以促进该地区的稳定。沙利文还说，美国与俄罗斯进一步会谈的日期还没有确定。他表示: 「基本上，我们相信外交途径能够反映我们的利益和原则。」

(路透社丶美联社) 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a news conference at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium January 7, 2022. REUTERS/Johanna Geron

北约：不会为满足俄罗斯制造“二等成员国” 08.01.2022

北约秘书长表示准备与俄罗斯进行对等的军备控制谈判，但称不能允许俄罗斯对北约发号施令，制造出“二等成员国”。美国和俄罗斯官员计划在下周就核军备控制和乌克兰周边军事集结问题举行会谈。

U.S. President Joe Biden speaks with Russia's President Vladimir Putin from his home in Wilmington, Delaware, U.S. December 30, 2021. Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

美俄峰会结束：拜登与普京针对乌克兰交锋没共识 31.12.2021

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

A Ukrainian marine looks on at a fighting position on the line of separation from pro-Russian rebels, Donetsk region, Ukraine, Friday, Jan. 7, 2022. President Joe Biden has warned Russia's Vladimir Putin that the U.S. could impose new sanctions against Russia if it takes further military action against Ukraine. (AP Photo/Andriy Dubchak)

美俄就乌克兰召开安全对话 会前双方互不让步 10.01.2022

乌克兰东部战云密布，美俄紧张情势也升温到近30年来的新高。两国10日将在日内瓦进行对话，但会前俄方就先表示会议可能提早结束，美方则称不会有突破。两方互不让步的情况也降低了外界对会谈的期望。

广告

媒体看中国

China | Coronavirus Massentests in Huaxian

德语媒体：如果中国清零政策挡不住奥密克戎……

如果奥密克戎感染浪潮呼啸而至，中国的大城市可能会一个接一个地进入封闭状态。德国《焦点》指出，届时疫情带来的后果和影响就不会仅局限于中国了，德国经济乃至世界经济都会品尝苦果。  