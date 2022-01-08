欧安组织谈判没进展 乌俄边境开战风险高

(德国之声中文网) 周四 (1月13日)，成员国包括俄罗斯和美国的欧洲安全与合作组织(OSCE)召开了其常设理事会今年的第一次会议，所有57个成员国都参加了会议。会议中谈论到俄罗斯和乌克兰边境议题，结束后，谈判人员向媒体表示，相关对谈并未在解决乌俄边境的紧张关系上取得进展。

波兰外交部长周四 (1月13日) 表示，欧洲面临陷入战争的风险，因为虽然俄罗斯表示还没有停止试图透过外交途径解决问题，但军事专家正在准备备选方案，以防乌克兰的紧张局势无法缓解。

美国大使卡彭特 (Michael Carpenter) 则表示，西方应该为可能出现的紧张局势做好准备。他告诉记者：「战争的鼓点正在响起，双方的言论变得相当尖锐。」

俄罗斯则说，双方对话仍在继续，却陷入了死胡同。俄罗斯试图说服西方国家禁止乌克兰加入北约，并降低过去数十年来建立的盟友关系。不过这些要求被美国称为「不可能完成的任务」。

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 13日也表示，美国还没有确定俄罗斯是否已经决定在乌克兰采取军事行动。

俄罗斯常驻欧安组织代表卢卡舍维奇 (Alexander Lukashevich) 表示: 「在这个阶段，对话结果真的令人失望。」他警告，如果双方不能就俄罗斯所做的事情达成一致，可能会产生「灾难性的后果」。但他也重申，莫斯科没有放弃外交努力，甚至会加快外交进程。

路透社在分析中指出，俄罗斯的评论反映了一种模式，即莫斯科说它想进行外交活动，但又拒绝接受扭转其在乌克兰附近集结军队的行为。与此同时，俄罗斯又警告如果其要求未能被满足，这将会对西方国家的安全造成不确定的后果。

同日，欧安组织轮值主席丶波兰外长拉乌 (Zbigniew Rau) 也证实，会谈缺乏进展，而欧洲目前发生战争的风险比过去30年任何时候都大。欧安组织秘书长施密特 (Helga Schmid) 也说，欧洲目前的局势是「危险的」，并说「迫切需要重振关于欧洲安全的辩论」。她说：「我们必须通过外交手段找到缓和的方法，并开始重建信任丶透明度和合作。」

解决冲突方法有分歧

俄罗斯副外长里亚布科夫 (Sergei Ryabkov) 在接受俄罗斯电视台RTVI访问时表示，早些时候的谈判表明，双方对话似乎已到了个死胡同，或在解决冲突的方法上有分歧。他认为没有理由在未来几天再次坐下来重新开始同样的讨论。

他说俄罗斯军事专家正在向总统普京提供备选方案，以防乌克兰周边局势恶化，但他也重申俄罗斯必须给外交手段一个机会。里亚布科夫表示: 「我必须重申，对话仍在多个层面和多个方向进行。」

乌克兰总统泽伦斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 同日表示，他与英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 就如何缓和周边局势进行了交谈，双方谈及降低乌俄边境紧张情势的方法。泽伦斯基在推特上发文写道: 「我们讨论了乌克兰周边的安全局势。交流了就缓和局势的可能步骤交换了意见。共同努力以实现和平。」

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 13日也表示，美国还没有确定俄罗斯是否已经决定在乌克兰采取军事行动。他说，美国准备继续开展外交活动，以促进该地区的稳定。沙利文还说，美国与俄罗斯进一步会谈的日期还没有确定。他表示: 「基本上，我们相信外交途径能够反映我们的利益和原则。」

(路透社丶美联社)

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