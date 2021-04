欧安组织智库：对华合作关乎后疫情时代经济复苏

(德国之声中文网)对于包括德国在内的诸多欧洲、亚洲国家来说,中国在国际舞台上日益咄咄逼人的姿态,既是挑战,也同时存在着机遇。欧洲安全与合作组织(OSCE)作为一个囊括欧洲、北美以及中亚多国的国际合作组织,也在探讨如何面对中国崛起的问题。

欧安组织智库和学术机构网络(OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions)进行的一项最新调研得出结论认为,在存在共同利益的领域与中国合作,比如打击腐败、应对环境挑战和加强经济合作等,将有利于欧亚大陆各国在后疫情时代的经济社会复苏。

在欧洲不少国家的社会生活仍然因为疫情而受到严重限制的同时,中国经济已经基本全面恢复正常运转。与此同时,以美国为首的西方国家对中国在疫情背景下日益增长的影响力也感到担忧。

欧安组织的这份报告主要聚焦中国旨在扩大经济影响力的"一带一路"项目。英国伯明翰大学国际政治学教授、报告主要作者沃尔夫(Stefan Wolff)指出:"中国投资数万亿美元的巨资,以打造横跨中亚、欧洲、中国、中东、非洲、印度和东南亚地区的经济走廊,将铁路和公路网络和港口连接起来,并且对发电厂和油气管道进行现代化改造。"

据悉,全球已经有至少141个国家和31个国际组织和中国签署了"一带一路"合作文件。在欧安组织的57个成员国中,有一半以上都签署了"一带一路"合作备忘录。截止到2020年底,中国在欧安组织成员国分布的三个地区--中亚、南高加索以及西巴尔干--投入了将近940亿美元的资金。

沃尔夫教授认为,欧安组织及其成员国"无法再承担忽视中国及其在欧安组织地区日益增长影响力的代价"。他强调,(欧安组织)国家是否愿意正视中国在相关地区越来越活跃的存在,以及如何应对这一挑战,将关乎到"对欧安组织的未来影响力"。

他建议将欧安组织和中国之间的关系"机制化"。因为中国目前既不是该组织的成员国,也不是合作伙伴。他认为欧安组织应该设定一个战略远景规划,将未来与中国建立某种正式关系纳入其中,比如作为合作伙伴国,或者是观察员身份。

欧安组织总部位于维亚纳,其前身是1975年冷战背景下成立的"欧洲安全与合作会议",1995年更名为"欧洲安全与合作组织"。目前有57个成员国,除了欧洲国家,该组织还囊括了欧亚大陆上的中亚五国,土耳其,蒙古国,以及北美洲的美国和加拿大。此外,亚太地区的日本、韩国和澳大利亚等也是该组织的合作伙伴国。

中国近来因为新疆、香港等人权议题在国际上饱受诟病,而对于如何平衡人权政治与经济利益之间的关系,也是困扰不少欧亚地区国家的难题。政治学者沃尔夫教授表示:"目前在人权议题上,与中国进行对话的空间很小,但是欧安组织如果能够坚持原则且务实而讲求战略地与中国进行合作接触,既不会排除人权和少数族群权利的议题,也不会削弱欧安组织在促进安全合作方面的人权关注度。"

(欧安组织、伯明翰大学)

©2021年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。