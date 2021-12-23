欧委会高官：中国与立陶宛的争端越来越影响欧盟出口

（德国之声中文网）负责贸易事务的欧委会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在周五（12月24日）一期的德国《世界报》上表示， “中国海关不再办理立陶宛进口产品，…… 我们收到来自其他成员国的进口受阻的报告越来越多，这让我们忧虑。”

他指出，现在似乎是如果其他欧盟国家的商品中包含有来自立陶宛的部件，中国海关也不会实施清关。这已不再是个案。他称， “我们已获悉很多从立陶宛和欧盟进口的产品滞留在中国港口的案例，而且数量天天都在增加。”

东布罗夫斯基斯指出，滞留在港口的商品从小批量到极大批量的都有，鉴于欧盟和中国之间的日贸易量很大，相关数字无疑会非常迅速增加。他表示，代表所有成员国贸易政策的欧委会正致力于经由政治和外交渠道寻求解决方案，他本人已与中国驻欧盟使团负责人作了交谈。欧盟驻北京代表团也在为此努力。

东布罗夫斯基斯还透露，不排除向世贸组织起诉中国。他说， “我们更愿意友好地解决问题，这一点很清楚。” 他对德国《世界报》表示，但也“必须为相关努力不果做好准备”， 他表示，因此欧盟在收集证据，以向世贸组织提告做准备。

在12月24日的中国外交部例行记者会上，赵立坚针对东布罗夫斯基的言论给出回应。赵立坚称，“中方一贯按照世贸组织规则行事。个别媒体炒作中方将立陶宛从报关系统中清除、暂停立自华进口贸易许可、施压跨国企业不得使用立陶宛生产的部件等消息均不属实，……希望欧方有关人士尊重事实，不要发表不负责任的言论”。

这位中国外交部发言人还表示，立陶宛所作所为不仅严重破坏了中立两国外交关系的政治基础和双方开展互利务实合作的氛围。“我也听说，中方许多企业已经不再把立陶宛作为值得信赖的合作伙伴。立对华经贸合作出现困难，必须要从自身寻找原因。”

中国与欧盟成员国立陶宛之间的公开冲突已经持续数月。前不久，立陶宛允许台湾在维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾办事处”。中方随后将与立陶宛之间的关系降为“代办级别”。立陶宛方面则宣布外交抵制2022北京冬奥会。

（法新社等）

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