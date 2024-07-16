欧委会部分抵制匈牙利任欧盟轮值主席国

欧盟高层官员将抵制匈牙利担任欧盟轮值主席期间主办的非正式会议。先前，匈牙利亲俄派总理欧尔班与多国领导人就乌克兰问题举行了一系列“不当”会谈，令欧洲伙伴感到愤怒。据德媒报道，欧尔班质疑欧盟在俄乌战争中的路线，并呼吁欧盟领导人与俄罗斯和中国对话。

（德国之声中文网）欧盟委员会发言人埃里克·马默尔 (Eric Mamer) 本周一（7月15日）在X上发文称，欧委会主席和其他高级官员抵制匈牙利主办的会议是非常不寻常的决定，这是"鉴于匈牙利开始欧盟轮值主席国任期以来的最新发展"而做出的。

该决定将适用于匈牙利主办的非正式会议，意味着欧盟将派高级公务员出席会议，而不是由欧委会主席冯德莱恩这样的高级官员出席。

埃里克·马默尔还宣布，欧委会将放弃首访匈牙利，以欢迎其担任轮值主席国的传统。这对布达佩斯来说是一个象征性的打击。

欧盟为何对欧尔班的行为感到愤怒？

匈牙利7月1日接任欧盟轮值主席国后，总理欧尔班接连访问了乌克兰、俄罗斯、阿塞拜疆、中国和美国，会晤了乌克兰总统泽连斯基、俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、美国前总统特朗普。欧尔班称此行是"和平使命"，旨在促成结束俄罗斯在乌克兰的战争。

欧尔班7月5日访问莫斯科并与普京会晤，欧盟许多领导人批评他没有代表欧盟行事 图像来源: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

但欧盟许多领导人对欧尔班的这一系列访问感到愤怒，表示事先并未获悉欧尔班的出访计划，强调这位民族主义领导人在与普京和习近平的会晤中并未代表欧盟行事。

欧尔班7月8日访问中国并与习近平会面 图像来源: China Daily via REUTERS

欧尔班政府拒绝向基辅提供武器以阻止俄罗斯入侵，并威胁要阻止对乌克兰提供经济援助，违背了欧洲主流。欧尔班政府长期以来还主张立即停火并就乌克兰冲突进行和平谈判，但并未阐述此举对乌克兰的领土完整和未来安全意味着什么。

批评者指责欧尔班的行为是对俄罗斯的侵略采取绥靖战略，破坏了欧盟和北约的团结。欧委会主席冯德莱恩指责奥尔班试图通过对俄罗斯的访问来安抚俄罗斯领导人，她在X上写道："绥靖政策不会阻止普京。只有团结和决心才能为乌克兰全面、公正和持久的和平铺平道路。"

欧尔班7月12日在佛罗里达特朗普的海湖庄园与他会面 图像来源: Viktor Orban via X via REUTERS

匈牙利抨击欧委会的决定

对于欧委会部分抵制匈牙利担任轮值主席国的决定，匈牙利欧盟事务部长亚诺什· 博卡（János Bóka）予以猛烈抨击，他7月15日在X上撰文称，欧盟是一个由其成员国组成的国际组织，欧委会是欧盟机构之一，"不能挑选它想要合作的机构和成员国。"现在所有委员会的决定都是基于政治考虑吗？"博卡写道。

匈牙利政府发言人科瓦奇·佐尔坦（Zoltán Kovács）暗示该决定是政治偏见的产物，他在X上写道："为了私人政治目的而牺牲机构设置，并出于意识形态和政治动机而无视（委员会的）作用。"

欧尔班致信欧洲理事会主席呼吁"转向"

据德国《世界报》报道，在日期标注为上周五（7月12日）的致欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel) 的一封信中，欧尔班呼吁欧盟与俄罗斯和中国对话，以在乌克兰实现停火或和平。欧尔班的建议有三点：首先，就下一次和平会议的方式与中国进行高层"政治讨论"。第二，"恢复与俄罗斯的直接外交接触，同时保持与乌克兰目前的高层政治接触"，第三是关于与全球南方接触的倡议。

尚不清楚的是，欧尔班对所说的"恢复与俄罗斯的直接外交接触"具体指什么，因为西方和俄罗斯的外交关系从来没有断绝过。德国和美国仍然在俄罗斯驻有大使。 6月底，美国国防部长奥斯汀曾与俄罗斯国防部长别卢索夫通过电话。

欧尔班7月2日访问基辅并与泽连斯基会面 图像来源: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

欧尔班在信中还质疑欧盟在乌克兰战争中的取向。他抱怨说，到目前为止，欧盟是在复制美国的"好战政策"，没有"主权"和"独立"的欧洲战略。他建议就"转向"进行讨论。

欧尔班还谈到了美国的作用。他说，美国因总统竞选而陷入瘫痪，拜登正忙于继续留在竞选赛道上， "很明显，他无法改变美国的亲战政策"。谈到特朗普，欧尔班说，对特朗普而言，外交政策在竞选活动中只扮演次要角色，预计在选举之前他不会提出和平倡议。 "但我可以肯定地说"，欧尔班写道，"在他当选后不久，不会等到就职他就会立即准备好充当和平调解人。他对此有详实的计划。"

（美联社、世界报等）

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