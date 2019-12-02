欧委会通过《绿色协议》 会员国支持为成败关键

（德国之声中文网）欧盟委员会周三 (12月11日)签署了主席冯.德莱恩提出的《欧盟绿色协议》，此协议承诺将资金投注到在应对气候变迁过程中，进度落后的欧盟成员国。 然而，这个协议仍须得到欧盟成员国元首与欧盟议会的同意后，才能成为完整的法律。

冯.德莱恩将《欧盟绿色协议》称为是欧盟的新的发展策略。她表示：「针对如何应对气候变迁，我们仍没有完整的解答，但今天是该过程的起点。 对欧盟来说，这是我们的『登上月球』的一刻。《欧盟绿色协议》充满野心，但是我们也会透过执行这个协议，来小心审视每个策略所带来的影响。 」

冯.德莱恩说，仰赖石油与污染来刺激经济成长的策略已过时。她强调，《欧盟绿色协议》不仅能降低碳排放量，也能创造更多就业机会并刺激更多的创新发想。

其他欧盟国家怎么说

根据协议内容，欧盟在2030年必须把碳排放量降低到1990年碳排放量的50%。 欧盟预计于2021年开始向特定产业中污染程度高的外国企业征收「跨境碳排放税」。此外，欧盟也将投入1千亿欧元来帮助成员国进行能源转型。 然而，目前已有东欧成员国表明他们不支持这项协议。

欧盟成员国元首周四 (12月12日) 将于布鲁塞尔举行的一场会议中针对《欧盟绿色协议》进行讨论。目前波兰、匈牙利与捷克这些重度仰赖火力发电的成员国尚未表态将加入欧盟在2050年达成零碳排放量的目标。 欧盟已成立了一个「公平转型基金」来帮助成员国进行能源转型，然而目前该基金的实际总额仍须视欧盟2021到2027年间的长期预算而定。

冯.德莱恩周三表示：「欧盟希望成为发展气候友善企业的先驱者，其中也包含资助气候友善的相关措施。 但是我们也得确保在发展过程中，所有成员国都得到应有的协助。 换句话说，这个转型过程只有两种可能性，也就是所有成员国都转型成功，或是整个计划最终失败。 」

欧盟的数据显示，该地区1990年到2018年间的碳排放量减少了23%，而欧盟整体经济同时期则成长了61%。 然而，联合国也曾警告，全球有面临整体计划失败的可能性。 4年前，世界各国在巴黎举行的联合国气候峰会中，订定了在本世纪结束前，将全球气候暖化幅度控制在摄氏2度的范围内。然而，目前专家预估除非各国开始采取积极应对的措施，他们将无法达成在巴黎峰会所订定的目标。

杨威廉/夏立民 (路透社/美联社)