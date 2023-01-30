欧委会：欧元区摆脱了经济衰退的风险

（德国之声中文网）欧盟认为，由于德国应对能源危机较为成功，今年躲过了出现经济衰退的风险。欧盟委员会认为，今年德国能够实现0.2%的经济增长，而去年十一月，欧盟还曾预计德国经济会出现0.6%的负增长。

欧盟委员会周一发布的冬季经济预估报告中，欧元区将实现0.9%的经济增长。去年秋季，欧盟委员会的预估一度只有0.3%。欧盟整体则将实现0.8%的经济增长，比秋季预估提升了0.5个百分点。就此，欧盟有望躲过此前曾担心的年初技术性经济衰退，即连续两个季度的经济萎缩。

断"气"风险逐步减少

欧盟委员会称，最新的民调显示，对经济增长的信心正在回升。欧盟提供的数据显示，今年第一季度欧元区出现经济滑坡的风险已经不复存在。随着克罗地亚的加入，目前欧元区的成员国已经增长至20个。欧盟经济专员简提洛尼（ Paolo Gentiloni）表示："出现经济衰退和天然气短缺的风险正在减小，而失业率也降到了创纪录的低水平。"

德国出现严重经济衰退的风险也明显降低，这主要是基于俄罗斯断供天然气后，德国并没有出现能源严重短缺的局面。德国政府预计，今年德国经济将能够实现0.2%的增长，而世界货币基金的预估值则为0.1%。

对于2024年的经济发展前景，欧盟仍维持了对整个欧盟1.6%和欧元区1.5%的增长预估。欧盟表示，做出上述乐观预估的理由是，燃气储备稳定，燃气消耗减少以及天然气供应商有所增加。

通胀逐步走低

2023年的通胀形势可能也比此前的预期要好。欧盟委员会认为，今年欧盟整体的消费者物价调和指数（ HVPI）为6.3%，而此前的预估值则为7.5%。欧元区的消费者物价调和指数则为5.6%，低于秋季6.1%的预估值。

克罗地亚央行总裁乌伊吉奇（Boris Vujcic）前不久曾对路透社表示，鉴于同去年的最高点相比，能源价格已大幅回落，供应链问题也在逐步缓解，欧洲央行有可能会在今年三月下调通货膨胀率预期值。去年12月，欧洲央行曾预计2023年消费者物价指数将上涨6.3%。

欧盟委员会认为，通胀形势将在2024年有望得到进一步缓解，届时通胀率预计将回落至2.5%的水平。

（路透社，德新社）

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