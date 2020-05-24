欧委会拟定巨额拯救计划

（德国之声中文网）为克服新冠瘟疫大流行，欧盟委员会计划出台7500亿欧元规模的重建基金。根据欧委会主席冯·德莱恩在布鲁塞尔所做的解释，其中，5000亿欧元作为无偿补贴金；2500亿欧元以贷款形式发放。仅预留给危机国家意大利和西班牙的资金就占其中的3000亿以上欧元。

根据相关计划，这一巨款将以欧盟名义在资金市场借贷，今后数十年里由全体成员国共同偿还。此外，该资金还应在未来3年打入欧盟预算，提供给在瘟疫大流行中受灾特别严重的国家。与此同时，冯·德莱恩将提出2021至2027年的欧盟未来7年常规预算建议，总额约1万亿欧元。

冯·德莱恩在欧盟议会特别会议上表示，新冠危机使这一额度史无前例的投资成为必要。

27个成员国以后将磋商这些建议。预算计划和重建基金方案只有在获全体赞同的情况下才能通过。重建计划旨在帮助各成员国快速克服欧盟历史上的最严重经济衰退。据官方所做的一项预估，因大瘟疫导致的一度停摆将使欧盟经济今年萎缩7.4%。

已有共同安全网

意大利、西班牙和希腊等成员国受创尤重。欧盟国家此前已建构一张总额达5400亿欧元的共同贷款安全网。欧盟预算框架内的经济复兴计划可算是又一步。新鲜之处在于，经由贷款融资的这笔巨款中的大部分将作为补贴发放给成员国，且将来不由接受国，而是由欧盟所有成员国共同偿还。



上星期，德、法两国共同建议，欧委会应在成员国提供保障的前提下，借贷5000亿欧元，作为补贴提供给危机国家和行业。

冯·德莱恩的复兴计划类似于德法方案。她也有意经由借贷为此计划融资，由此出现的债务则在未来数十年从欧盟预算中扣除。

"节俭四国"抵制

经由借贷而来的资金作为补贴而不是可偿还贷款流向危机国家，这一方案在若干成员国那里引发争议。有"节俭四国"之称的奥地利、荷兰、丹麦和瑞典已提出质疑。另一方面，欧盟议会则提出一项规模高达2万亿欧元的重建援助基金建议。根据该建议，援助基金中的大头应作为补贴发放。

凝炼/乐然（德新社）