欧委会对“海外版拼多多”Temu启动调查

欧盟周四（10月31日）正式启动对中国电商平台Temu的调查程序，“确保其平台上销售的产品符合欧盟标准，不会对消费者造成伤害”。此次调查结果可能导致对Temu的巨额罚款。

（德国之声中文网）欧盟周四（10月31日）正式启动对中国电商平台Temu（海外版拼多多）的调查程序，原因是担心该平台在阻止非法产品销售方面做得不够。此次调查结果可能导致对Temu的巨额罚款。

去年才进入欧洲市场的Temu在欧盟大受欢迎，平均每月有约9200万活跃用户。

欧盟委员会表示，此次调查还将关注该平台使用游戏化和"可能导致成瘾的设计"所带来的危险，这可能会损害用户的"身心健康"。

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Temu："非常重视《数字服务法》规定的法律义务"

欧盟委员会的调查依据是欧盟《数字服务法》（Digital Services Act，简称DSA），该法律要求网络科技公司采取更多措施保护欧洲消费者的在线安全。

"我们希望确保Temu遵守《数字服务法》。特别是要确保其平台上销售的产品符合欧盟标准，不会对消费者造成伤害。"欧盟科技负责人维斯塔格（Margrethe Vestager）在一份声明中表示。

欧盟希望了解Temu在限制销售方面采取的系统措施，以及如何避免非法产品再次出现。这些非法产品包括药品、化学品和玩具以及假冒商品。

Temu公司表示，"非常重视《数字服务法》规定的法律义务"。其发言人发表声明说："我们将与监管机构充分合作，共同实现为消费者打造一个安全、可信的市场的目标。"

此次调查是在Temu向欧盟提交风险评估报告后展开的。

如果Temu在调查过程中作出承诺，令欧盟认为能够消除其担忧，它则可以避免被罚款。

今年5月，欧洲消费者权益团体警告称，Temu违反了欧盟法律，并向欧盟委员会投诉 图像来源: Timon Schneider/Zoonar/imago

欧委会："启动正式程序但并不预判其结果"

今年5月，欧洲消费者权益团体警告称，Temu违反了欧盟法律，并向欧盟委员会投诉，指控Temu使用"操控性技术"诱使用户消费更多，并存在其他违规行为。

欧洲消费者组织BEUC周四对该调查表示欢迎。该组织发言人福隆达（Fernando Hortal Foronda）表示，"欧盟委员会的这一决定是有希望的一步，但只是第一步。现在，重要的是欧盟委员会继续对Temu施加压力，推动该公司尽快遵守法律"。

欧盟的调查还将审查Temu的系统，了解其如何向用户推荐内容和产品，并分析该平台对研究人员的数据访问。Temu还需提供关于其推荐系统"参数"的更多详细信息，这些推荐系统被平台用于推送更个性化的内容。

欧盟委员会强调，"启动正式程序但并不预判其结果"，此次调查没有完成的期限。

Temu是必须遵守《数字服务法》的25个"超大型"在线平台之一，违反者将面临最高为全球营业额6%的罚款；如果严重和反复违规，还将面临全面遭禁。这些平台中还包括中国阿里巴巴集团旗下的AliExpress（全球速卖通）、美国电商巨头Amazon（亚马逊）和另一家面向国际市场的中国电商平台Shein（希音）。

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（法新社）

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