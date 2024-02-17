欧委会对中车四方启动反补贴调查

（德国之声中文网）欧盟委员会周五（2月16日）宣布对中国中车（CRRC）子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司（简称“中车四方”）在保加利亚的电动列车合同投标进行调查。

欧盟内部市场执委布雷顿（Thierry Breton）在声明中指出，欧盟旨在查明“外国补贴是否使得中车四方提交具有不当优势的报价”。

布雷顿表示，中车四方被认为依靠补贴“在保加利亚电动列车招标案中提交了一份过于有利的报价。”

“欧委会认为有理由展开深入调查，因为有充分迹象表明这家公司获得了扭曲内部市场的外国补贴。”

在中欧之间的贸易紧张局势升级的背景下，这是根据去年生效的《欧盟外国补贴条例》进行的第一次调查。该条例旨在保护欧盟免受非欧盟国家的企业补贴相关的市场扭曲影响。

中国国家对企业的支持是欧盟的一个敏感问题。数十年来，欧盟一直对内部企业实施严格的竞争规则。

保加利亚交通部的招标案涵盖20辆电动列车及其15年的维护，总价值约为6.1亿欧元。

根据欧盟新法规，在竞标价值超过2.5亿欧元的公共招标案时，企业必须通报在过去三年内是否曾获得政府至少400万欧元补贴。

调查可能持续长达110天。根据《欧盟外国补贴条例》，欧委会必须在7月2日前决定是否允许授予合同、禁止继续履行合同，或接受该公司提出的补救措施。

布雷顿表示：“欧洲开放的前提是各方都遵守规则。”

“确保我们的欧盟单一市场不受外国补贴的扭曲，不损害有竞争力的公司参与公平竞争，这对我们的竞争力和经济安全至关重要。”

中国中车是全球最大的列车制造商，从美国城市到印度和拉丁美洲，在110多个国家和地区签订了合同。

2019年，中国中车收购了德国铁路技术集团福斯罗（Vossloh）机车业务。

此次反补贴调查正值欧盟寻求加强对中国进口产品的管控之际。

去年9月，欧委会主席冯德莱恩宣布对中国电动汽车展开反补贴调查，以保护欧洲工业免受“人为压低”价格的影响。

今年1月，布鲁塞尔公布了一系列举措，以防止敏感技术或基础设施落入中国等经济竞争对手的手中。

（德新社、法新社）

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