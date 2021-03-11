 欧委会副主席：支持以民主联盟对抗“数据独裁” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧委会副主席：支持以民主联盟对抗“数据独裁”

欧委会副主席在接受德语媒体访问时，谈及中国等“数据独裁”国家对民主国家构成的风险，同时表示支持美国组建“民主联盟”的提议。

Margrethe Vestager I Vizepräsidentin der EU-Kommission

（德国之声中文网）欧盟委员会日前推出了“数字化指南”，计划在未来十年内改善信息技术能力，公民服务电子化，并实现全民高速互联网。欧盟委员会负责人冯·德莱恩更宣布将数字化作为欧委会的优先项目。在欧盟力推数字化目标的背景下，欧盟委员会副主席韦斯塔格（Margrethe Vestager）接受了德国《商报》访问，谈及民主国家技术联盟，以及中国等“技术独裁国家”构成的威胁。

对于美国在技术领域建立“民主联盟”的提议，韦斯塔格表达了支持，而且认为美国的提议与欧盟建立跨大西洋贸易和技术委员会的构思类似。彭博社3月初曾报道， 拜登政府正将美国的亚洲战略核心转向半导体、人工智能和下一代通信网络上，欲联合“科技民主国家”对抗中国以及其他“科技独裁国家”。韦斯塔格直言称：“我们需要在最高层面上建立民主联盟，因为我们目前所处的制度性竞争，与技术竞赛紧密相连。”

Joe Biden

拜登政府欲筹组“科技民主联盟”制衡中国

韦斯塔格口中的制度性竞争对手所指的主要是中国。她认为，与10年或15年前相比，如今中国的政策比过去“更野心勃勃、更面向全球”。“技术在这种制度性竞争中至关重要，因为它是威权政体的运作的核心。”

但她不认为数字化有利于独裁。韦斯塔格指出，这取决于人们如何使用技术。“但是如今在技术上能实现的事，是我们过去只能梦想的。毛泽东可能会为之欢欣鼓舞：想象一下，他在中国文化大革命时期，能用如今的技术做些什么。”

《商报》在访谈中指出，欧洲长久以来确信，繁荣能带来更多的自由，但中国的例子显示，“自由市场”与“不自由公民”这样的组合也行得通。韦斯塔格回应称：“历史不是先决的。它是开放的，了解这点很重要。我们必须非常谨慎对待如何使用技术来维持民主制，不踉跄走向一个自由被不断限缩的方向。”

《商报》在专访中问到，是否应放松欧洲竞争管制以催生更多行业冠军，以利与获得中国政府支持的中国企业竞争。但韦斯塔格并不认同。“我们不能挑出中国体制中的一个元素就说：‘我们也要这样’。让中国人来做中国人就好，他们比我们更擅长。”

她指出：“我们拥有一个和谐体制。由于我们不是由政党决定一切的一党制国家，所以更依赖经济的活力。竞争能够带动这样的活力。过去它为我们带来了益处，我不认为未来它不能带来同样的好处。”

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美中或近期举行高层会晤 华盛顿继续抗中布局

美国政府官员9日透露，中美两国近期可能举行高层会晤，但白宫9日未证实双方是否将在阿拉斯加见面。与此同时，参议院期望4月通过对抗中国的法案。  

客座评论:拜登对华政策的四个关键词

拜登上台已一月，其内政外交初露端倪，对华政策可以用四个关键词来概括：实力竞争、民主人权、战略忍耐、盟友体系。  

皮尤：九成美国人视中国为竞争者或敌手

皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。  

德语媒体：美国和中国——欧洲选谁当“闺蜜”？

特朗普的时代结束了，拜登的时代开始了。想重新领导世界、遏制中国权力野心的美国少不了欧洲这个盟友的帮忙。可是欧洲为什么会显得三心二意？原因要在中国身上寻找。  

相关内容

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China

客座评论：从芯片看中美之争谁能胜出？ 11.03.2021

今天的中国政府已认定美国衰落，习近平在内部讲话中多次做出类似表态。雄心勃勃的北京是否有超越华盛顿的本钱，双方的实力对比以及未来发展趋势究竟如何？政治学者张俊华进行了一番梳理分析。

Deutschland | Heiko Maas: Nachrichtenkonferenz mit Mike Pompeo in Leipzig 2019

德国外长：俄中挑战需反制 全面“脱钩”不可行 10.03.2021

在经历了特朗普时代德美关系的低谷后，德国外交部长马斯周二发表演说，期望跨大西洋国家可以重返共同行动，以在特定议题上对中国与俄罗斯所发出的挑战做出回应。但他同时指出，制造“东西对立”并不符合西方利益。

Virtueller G7 Gipfel | Angela Merkel

G7与慕尼黑安全会议：美欧关系新起点 19.02.2021

美国总统拜登周五通过视频出席G7峰会及慕尼黑安全会议，在寻求修复欧美关系的同时，拜登还希望与盟友合作对抗中俄等制度性竞争对手。慕尼黑安全会议主席伊辛格认为，美国将延续强硬对华路线。

广告

媒体看中国

Weltspiegel 05.03.2021 | China Peking Nationaler Volkskongress

德语媒体：改革开放已死?

中国最新出炉的五年规划，引发了德语报刊的高度关注。《南德意志报》认为，北京强调“内循环”，意味着一个依赖国际合作的开放中国已经成为既往。《新苏黎世报》则指出，美国强硬对华，反而会促使中国加快经济改革。  