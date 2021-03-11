欧委会副主席：支持以民主联盟对抗“数据独裁”

（德国之声中文网）欧盟委员会日前推出了“数字化指南”，计划在未来十年内改善信息技术能力，公民服务电子化，并实现全民高速互联网。欧盟委员会负责人冯·德莱恩更宣布将数字化作为欧委会的优先项目。在欧盟力推数字化目标的背景下，欧盟委员会副主席韦斯塔格（Margrethe Vestager）接受了德国《商报》访问，谈及民主国家技术联盟，以及中国等“技术独裁国家”构成的威胁。

对于美国在技术领域建立“民主联盟”的提议，韦斯塔格表达了支持，而且认为美国的提议与欧盟建立跨大西洋贸易和技术委员会的构思类似。彭博社3月初曾报道， 拜登政府正将美国的亚洲战略核心转向半导体、人工智能和下一代通信网络上，欲联合“科技民主国家”对抗中国以及其他“科技独裁国家”。韦斯塔格直言称：“我们需要在最高层面上建立民主联盟，因为我们目前所处的制度性竞争，与技术竞赛紧密相连。”

韦斯塔格口中的制度性竞争对手所指的主要是中国。她认为，与10年或15年前相比，如今中国的政策比过去“更野心勃勃、更面向全球”。“技术在这种制度性竞争中至关重要，因为它是威权政体的运作的核心。”

但她不认为数字化有利于独裁。韦斯塔格指出，这取决于人们如何使用技术。“但是如今在技术上能实现的事，是我们过去只能梦想的。毛泽东可能会为之欢欣鼓舞：想象一下，他在中国文化大革命时期，能用如今的技术做些什么。”

《商报》在访谈中指出，欧洲长久以来确信，繁荣能带来更多的自由，但中国的例子显示，“自由市场”与“不自由公民”这样的组合也行得通。韦斯塔格回应称：“历史不是先决的。它是开放的，了解这点很重要。我们必须非常谨慎对待如何使用技术来维持民主制，不踉跄走向一个自由被不断限缩的方向。”

《商报》在专访中问到，是否应放松欧洲竞争管制以催生更多行业冠军，以利与获得中国政府支持的中国企业竞争。但韦斯塔格并不认同。“我们不能挑出中国体制中的一个元素就说：‘我们也要这样’。让中国人来做中国人就好，他们比我们更擅长。”

她指出：“我们拥有一个和谐体制。由于我们不是由政党决定一切的一党制国家，所以更依赖经济的活力。竞争能够带动这样的活力。过去它为我们带来了益处，我不认为未来它不能带来同样的好处。”

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。