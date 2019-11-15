欧委会"冯德莱恩新团队"获批准 周日上任

（德国之声中文网）新一届欧盟委员会原应于11月1日就开始工作，现在延迟了一个月。周三（11月27日），欧盟议会通过了欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）的新团队人员组成。因此，本周日（12月1日），欧委会就可以开始工作了。

在周三欧盟议会的表决中，461名议员为欧委会的新人员组成——共计26名委员投了赞成票，157名议员投了反对票，89名议员弃权。

冯德莱恩提出未来工作的两个重点：气候保护和数字化。在气候保护方面，她表示，未来的贸易协定也应与气候保护标准相挂钩。在数字化方面，冯德莱恩表示，欧洲必须拥有自己的数字核心技术。她说，人们依靠欧洲以外的产品和服务器已经太长时间了。但她强调，欧盟还可以迎头赶上。她说，很快欧盟将购买全世界运算能力最强大的三台电脑之一，“但下一台，必须是我们自己制造的。”

周三获通过的欧委会26位新委员再加上冯德莱恩本人，使她的团队组成中有12位女性和15位男性。此前她曾表示希望团队中男女人数均衡。

欧盟议会周三投票前，基民盟、社民党、自民党以及一些保守派就对冯德莱恩的团队表示了支持。绿党和左翼党则不赞成。冯德莱恩7月份就以微弱多数勉强当选，使德国在50多年之后重新成为这一欧洲强大权力机构的掌门人。

现年61岁的这位基民盟政治家一直在争取欧洲议会批准其欧洲发展计划。她强调指出："如果我们想在欧洲推动气候保护和数字化等重大项目的进展，就需要各方具有妥协的意愿"。她说："我的感觉是已经有这个意愿。"

欧盟委员会的职权是提出司法建议并对共同的欧洲法律的遵守情况进行监督。欧盟委员会类似于一国的政府，内设各部门。每个欧盟成员国都在欧盟委员会有一名代表。由于英国决定脱欧，拒绝提名新欧盟委员会人选，因此欧盟威胁将采取法律行动。但是这不会影响冯德莱恩的上任。

前德国国防部长冯德莱恩今年6月被欧盟国家和政府首脑提名出任欧盟最高领导人。由于她所提名的3位欧盟委员候选人被议会接连否决，因此无法按计划在11月1日上任。来自卢森堡的现任欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）退休，冯德莱恩成为其继任。

德国工商会提醒冯德莱恩要采取务实的经济和气候政策。 德国工商大会主席施魏策尔（Eric Schweitzer）向德新社表示："对于经济遇阻的德国企业来说，现在新的欧盟委员会掌舵以及落实重要的经济发展计划非常重要。这些重要发展规划包括完善内部市场、减少官僚主义以及加强法律保障。'气候保护倡议'绿色交易对欧洲企业来说应该是一笔好生意。"

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李京慧/凝炼 （德新社）