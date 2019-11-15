欧委会：“冯德莱恩新团队”上任在即

（德国之声中文网）即将上任的新一届欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）向欧洲人承诺将带来一个新的开端。这位德国基民盟政治家在欧洲议会举行决定性的表决之前向德新社表示，欧盟公民不久就将感觉到，"欧洲决心加快气候保护、数字化建设的步伐，对如何解决移民这一持久的争议话题也将尽快拿出新的建议"。

如果冯德莱恩的团队今天能够在周三中午的投票表决中赢得多数赞成票，新一届欧盟委员会将于周日，也就是12月1日正式上任。据估计，有基民盟、社民党、自民党以及一些保守派的支持，冯德莱恩的团队获得多数不成问题。

绿党和左翼党不赞成新的欧盟委员会。冯德莱恩7月份就以微弱多数勉强当选，使德国在50多年之后重新成为这一欧洲强大权力机构的掌门人。

现年61岁的这位基民盟政治家一直在争取欧洲议会批准其欧洲发展计划。她强调指出："如果我们想在欧洲推动气候保护和数字化等重大项目的进展，就需要各方具有妥协的意愿"。她说："我的感觉是已经有这个意愿。"

欧盟委员会的职权是提出司法建议并对共同的欧洲法律的遵守情况进行监督。欧盟委员会类似于一国的政府，内设各部门。每个欧盟成员国都在欧盟委员会有一名代表。由于英国决定脱欧，拒绝提名新欧盟委员会人选，因此欧盟威胁将采取法律行动。但是这不会影响冯德莱恩的上任。

前德国国防部长冯德莱恩今年6月被欧盟国家和政府首脑提名出任欧盟最高领导人。由于她所提名的3位欧盟委员候选人被议会接连否决，因此无法按计划在11月1日上任。来自卢森堡的现任欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）退休，冯德莱恩成为其继任。

德国工商会提醒冯德莱恩要采取务实的经济和气候政策。 德国工商大会主席施魏策尔（Eric Schweitzer）向德新社表示："对于经济遇阻的德国企业来说，现在新的欧盟委员会掌舵以及落实重要的经济发展计划非常重要。这些重要发展规划包括完善内部市场、减少官僚主义以及加强法律保障。'气候保护倡议'绿色交易对欧洲企业来说应该是一笔好生意。"

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李京慧/凝炼 （德新社）