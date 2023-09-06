欧委会公布《数字市场法案》“看门人”企业

（德国之声中文网）7月初，欧盟议会通过了数字市场法案（DMA），旨在确保公平竞争。

本周三（9月6日）， 欧盟委员会公布了根据该法案今后必须遵守更严格规定的大型企业名单。亚马逊、拥有脸书、WhatsApp和Instagram的Meta（元集团）、谷歌母公司Alphabet、苹果、微软以及运营视频门户TikTok的字节跳动这六家公司在这份名单上。

欧盟将上述六家公司归为"看门人"。它们通过平台和服务，为商业用户提供了通往最终消费者的重要门户。欧盟委员会还特别点名上述公司的 22 项服务今年必须符合《数字市场法案》规定的义务，包括TikTok、Facebook、Instagram、LinkedIn、WhatsApp、Messenger、谷歌地图、苹果App Store、亚马逊、Chrome浏览器、Safari 浏览器等等。

欧盟希望通过数字市场法案（DMA）限制这六家美、中公司的市场霸权地位。比如，这些公司未来对手机预装应用程序的控制权将会减少；用户将首次可以在不同的应用程序之间发送消息或图片。

今后用户将可以在不同的应用程序之间发送消息或图片

欧盟工业委员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）表示，新规则将限制六大"看门人"的市场地位，为消费者提供更多选择，并为规模较小的创新科技公司创造新的机会。

《数字市场法案》定于明年3月6日生效。欧委会名单上的六家公司将有六个月的时间来调整其服务，以适应新的要求。苹果公司已经宣布抵制。该公司解释说，欧盟新法规给用户带来了"隐私和数据安全风险"。

欧盟将"看门人"定义为年销售额至少75亿欧元或平均市值至少750亿欧元、其中央服务平台在欧盟每月拥有至少4500万活跃用户、每年拥有1万名活跃商业用户的公司。

由于苹果和微软的担忧，部分服务暂时获得豁免。其中包括苹果的iMessage和微软搜索引擎Bing和浏览器Edge。

(法新社等）

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