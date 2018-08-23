欧委会主席竞选人提议全球禁用一次性塑料

（德国之声中文网）德国保守派欧盟委员会主席职位竞选人曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）支持在全球范围内禁止使用一次性塑料。韦伯上周日（4月21日）接受德国《星期日图片报》采访时谈论了他对塑料和污染的看法。

韦伯是欧盟议会中欧洲人民党（EPP）的现任议会党团领导人，来自默克尔领导的基社盟。这位保守派议员宣称他将在今年末接替容克担任欧盟委员会主席。

"我们刚刚在欧盟禁止使用一次性塑料，但这还不够。"他警告说："如果我们不在全球范围内采取行动，迅速果断地阻止塑料对海洋造成的污染，问题到下一代将积重难返。"他称，"我将提出一项禁止一次性塑料的全球条约。"

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韦伯的欧洲大选竞选主题之一是环境和气候变化问题。最近，他会见了16岁的瑞典气候保护活动人士通贝里（Greta Thunberg）。通贝里领导了学生关心气候保护问题的"星期五为未来"（Fridays for Future）抗议运动。韦伯在一则与通贝里谈话的推文中说："很高兴看到年轻人为自己的未来挺身而出。让我们感到自豪的是，欧洲在巴黎协议的执行中走在前列。"

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



韦伯在接受《星期日图片报》采访时还关心青年失业问题。他说，"当欧洲南部年轻一代受到失业威胁的时候，德国人不能太冷漠。"他认为欧盟内部贫富国家之间机会不均等。

欧洲大选将于2019年5月23日至26日举行。

张平 /凝炼（德新社、路透社）