 欧委会主席竞选人提议全球禁用一次性塑料 | 科技环境 | DW | 22.04.2019

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科技环境

欧委会主席竞选人提议全球禁用一次性塑料

这位来自德国基社盟的保守派政治家强调，必须在全球范围内采取行动，果断阻止塑料对海洋造成的污染，不能把问题推给下一代，因而，若当选，他将在欧委会提出一项禁止一次性塑料的全球条约。

EU Manfred Weber (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

德国保守派欧盟委员会主席职位竞选人曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）

（德国之声中文网）德国保守派欧盟委员会主席职位竞选人曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）支持在全球范围内禁止使用一次性塑料。韦伯上周日（4月21日）接受德国《星期日图片报》采访时谈论了他对塑料和污染的看法。

韦伯是欧盟议会中欧洲人民党（EPP）的现任议会党团领导人，来自默克尔领导的基社盟。这位保守派议员宣称他将在今年末接替容克担任欧盟委员会主席。

"我们刚刚在欧盟禁止使用一次性塑料，但这还不够。"他警告说："如果我们不在全球范围内采取行动，迅速果断地阻止塑料对海洋造成的污染，问题到下一代将积重难返。"他称，"我将提出一项禁止一次性塑料的全球条约。"

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为促环保 蹺課有理！ 抗不作为 逃学无罪！

韦伯的欧洲大选竞选主题之一是环境和气候变化问题。最近，他会见了16岁的瑞典气候保护活动人士通贝里（Greta Thunberg）。通贝里领导了学生关心气候保护问题的"星期五为未来"（Fridays for Future）抗议运动。韦伯在一则与通贝里谈话的推文中说："很高兴看到年轻人为自己的未来挺身而出。让我们感到自豪的是，欧洲在巴黎协议的执行中走在前列。"

  • Muss es eigentlich ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonalds und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhälme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Tupperware und umweltfreundliche To-go-Becher sind in. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um aktiv zu werden – ob zu Hause oder auf einem Festival. Hier ein paar Tipps.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    你消费着多少塑料？

    非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

  • Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um zu Hause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen in einen Biergarten setzen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    为了环境，不要懒惰

    从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

  • Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern, aber auch in Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen ist rein finanziell schon wenigen Leuten möglich. Es gibt aber eine Alternative für alle.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    涤纶、尼龙和聚丙烯酸

    微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

  • Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den Guppyfriend Washing Bag entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, das künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus der Wäsche und soll die auffangen, die sich im Wasser lösen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und einfach in den Müll werfen, wirbt das Unternehmen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    停止微塑料污染！

    柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

  • Mikroplastik aus Autoreifen Mikroplastik kommt hauptsächlich aus Kosmetika? Stimmt nicht! In Deutschland stammt der höchste Anteil aus dem Abrieb von Autoreifen. Laut TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen und vergiften die Organismen manchmal sogar. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    轮胎带来的污染

    微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

  • Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. Rock am Ring beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es massig Alternativen zum Einmal-Wegwerf-Becher.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    拒绝一次性塑料杯

    我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

  • Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Nachhaltigere Optionen für den Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt solche Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben. Solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    Coffee to go，告别一次性

    在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

  • Das Ende der Plastikflaschen? Einweg-Plastikflaschen aus PET sind gut recycelbar. Eine absolut nachhaltige Lösung sind sie trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik würde sich mit dieser Innovation erübrigen, werben ihre Londoner Erfinder. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird?

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    和塑料瓶说再见？

    PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？

    作者: Leonard Proske


韦伯在接受《星期日图片报》采访时还关心青年失业问题。他说，"当欧洲南部年轻一代受到失业威胁的时候，德国人不能太冷漠。"他认为欧盟内部贫富国家之间机会不均等。

欧洲大选将于2019年5月23日至26日举行。

张平 /凝炼（德新社、路透社）

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